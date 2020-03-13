MEB'den bir Genelge bekleniyor

MEB'den Genelge Bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un akşam yaptığı açıklamalara rağmen kafalarda onlarca soru oluştu.

Örneğin;

- Ara tatil öne alındı. Ara tatillerde öğretmenlere (eğitim öğretim yılında 4 haftayı geçmemek üzere) haftalık 15 saat ücret ödenir. Ama fiilen görev yapılması şartıyla. Gelecek hafta hangi faaliyeti yapacak öğretmenler ve fiilen görev sayılacak mi?

- Yine ikinci haftada uzaktan eğitimde öğretmenlerin görevi ne olacak?

- Öğretmenlerin bu görevleri fiilen ders olarak mı kabul edilecek?

- Öğretmenler idari izinli mi sayılacak?

- İdari izinli sayılırlarsa üzerlerinde bulunan (okula devamları sırasında bulunan) tüm haklarından toplu sözleşme gereği yararlanmaları gerekiyor. Bu yönde (yani hak kaybı oluşmaması yönünde) bir adım genel beklenti.

- Yaygın eğitim kurumlarında durum nedir? (Onların da tatil olacağını düşünüyoruz.)

- İşletmeye giden çocuklar da izinli olacaklar mı?

- Bakan bey zorunlu olmadıkça öğretmenler il dışına çıkmamalı dedi. Bu zorunluluk nasıl belirlenecek? Çok muğlak bir cümledir ve açıklığa kavuşturulması gerekir.

Bunun gibi onlarca soru kafalarda dolaşıyor.

Tabii alınan karar özellikle sağlık açısından önemli idi ve yerinde bir karar olmuştur. Bu süreçte tüm öğretmenlerimize çok işler düşeceği, çözüm için ucundan tutmaları gerektiği açık olup böyle de olacaktır. Fakat sadece öğretmenler ile sorun çözülmeyecektir. Burada bürokrasiden (bakanlıktan alt birimlere kadar), velilere, öğrencilere, bakkala, markete, belediyelere, STK'lara, basına... akla gelen herkese çok iş düşüyor. Hem zamanın verimli kullanılabilmesi, hem sorunların minimize edilmesi, hem de sağlıkla ilgili olası tehlikelerden korunma açısından.

Burada yön vermek, yol göstermek bakanlığın görevi olacaktır.

Yukarıdaki sorular dahil olmak üzere her türlü durumu açıklayacak bir genelgenin bugün yayımlanması beklenmektedir.

Maksut BALMUK