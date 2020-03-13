2020 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM 2020 ALES/1 başvuru kılavuzunu yayımladı.
|13 Mart 2020 10:09
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2020-ALES/1 Başvurularının Alınması
2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1), 03 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
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