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Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü

Okul öncesi eğitimdeki 1.1 milyon ile ilkokuldaki 10.6 milyon öğrenciyle birlikte sayıları 12,3 milyona çıkan 4-10 yaş grubu çocuklara, okul tatilinde kimin bakacağı yeni bir kriz ortaya çıkardı. Ana sınıfları ve engelli çocukların bakıldığı rehabilitasyon merkezlerindeki çocukların mağduriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na da iletildi. Anne-babası çalışan çocukların ebeveynlerinden en azından birinin ücretli izinli sayılması için karar alınması bekleniyor.
 13 Mart 2020 10:13
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Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü

İlk ve orta dereceli okullar, Korona virüsü nedeniyle 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi.

Yurt genelindeki 67 bin okulda okuyan 18 milyon 108 bin öğrenci ve görev yapan 1.1 milyon öğretmen, okulların tatiliyle birlikte virüsten korunma konusunda rahat bir nefes alırken, yaşı küçük öğrenciler sorunu ortaya çıktı.

12.3 MİLYON ÇOCUK VAR

MEB istatistiklerine göre, resmi 2 bin 624 anaokulunda 21 bin 614 öğretmen ve 387 bin 182 öğrenci bulunuyor.

Yine bünyesinde ana sınıfı bulunan 19 bin 919 okulda 38 bin 286 öğretmen ve 815 bin 569 okul öncesi öğrenci bulunuyor.

Okul öncesinde okuyan 1.1 milyon 4-6 yaş grubu çocuk ile ilkokul birinci sınıfta okuyan 1.2 milyon ve yine 2. sınıf öğrencisi 1.1 milyon küçük yaş grubu çocuklar başta olmak üzere 4-8 yaş arasındaki 3.4 milyon çocuklardan ailesi çalışanlara kimin bakacağı sorunu ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre; Anne-babası çalışan çocukların ebeveynlerinden en azından birinin ücretli izinli sayılması için karar alınması bekleniyor.

İlkokulda okuyan 10.6 milyon öğrenci ile okul öncesindeki 1.1 milyon öğrenciyle birlikte bu sorun 12.3 milyon çocuğu ilgilendiriyor.
Sözcü
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