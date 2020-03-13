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Her yıl çıkan 5 hastalığın 3'ü hayvan kökenli

Prof. Dr. Hakan Yardımcı: Her yıl çıkan 5 insan hastalığının 3'ünün hayvan kökenli olduğunu görüyoruz
 13 Mart 2020 10:32
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Her yıl çıkan 5 hastalığın 3'ü hayvan kökenli

Gıda Aydınlatma Platformu tarafından 'Gelecek Gelmeden' temasıyla düzenlenen 3'üncü Gıda ve Beslenme Bienali, dün İstanbul'da başlamıştı. Bugün de gıda, beslenme, sağlık alanında uzmanlar bilgiler paylaştı.

Dün İstanbul'da başlayan Gıda Aydınlatma Platformu tarafından ''Gelecek Gelmeden'' temasıyla düzenlenen 3'üncü Gıda ve Beslenme Bienali, bugünde alanında uzmanların katılımıyla devam etti. Bienalde gıda, beslenme, sağlık ve tarım konuları masaya yatırılıyor. Prof. Dr. Hakan Yardımcı, bienalin önemine dikkat çekerken, hayvanlardan insanlara geçen hastalık konularına değindi.

Etkinlik hakkında görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Hakan Yardımcı, ''Bu toplantı Türkiye'nin gıda ile ilgili her türlü sorununu kapsayan bir çalışma görevi görüyor. Paydaşların hepsi bilimsel çözüm üreten, etkili kişiler. Şu anda Türkiye'de gıda konusunda ciddi sıkıntılar var. Toplum bu sıkıntıların çözümü için yeni yaklaşımlar bekliyor. Bu yeni yaklaşımlar için tespit yapılması lazım. Yapılacak çalışmalar ile ilgili paydaşların bir araya gelip fikir üretmesi önem taşıyor'' açıklamasında bulundu.

''Her yıl çıkan 5 insan hastalığının 3'ünün hayvan kökenli olduğunu görüyoruz''

Hayvandan insana geçen hastalıklar konusuna dikkat çeken Prof. Dr. Yardımcı, ''Koronavirüs de dahil olmak üzere yaklaşık 200 adet hastalık insan ve hayvanlarda ortak. Her yıl çıkan 5 insan hastalığının 3'ünün hayvan kökenli olduğunu görüyoruz. Hayvan hastalığı yüzde 60 oranında insan hastalıklarıyla aynı. Geçmişte görülen kuş gribi, domuz gribi, deli dana, ebola, HIV gibi hastalıkların hepsi hayvan kökenli. Şu anda konuşulan koronavirüs'ün de hangi hayvandan bulaştığı tartışılıyor. Bu durumda veteriner teşkilatının da çok iyi olması gerekiyor. Sağlıklı hayvan sağlıklı insan demektir. Sağlıklı hayvansal gıdası, sağlıklı insan gıdası demektir. Bu programda bu konuları da masaya yatıracağız'' ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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