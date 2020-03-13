İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor

Cushman & Wakefield'ın hazırladığı 6'ncı İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre, İstanbul'un öne çıkan 3 caddesinde hava koşullarının da olumlu etkisiyle yaya trafiği artarken, boş mağazaların kiralanmasında da yükseliş görülüyor.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield'ın, Avrupa Yakası'nda İstiklal Caddesi ve Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi'yi kapsayan Nişantaşı Bölgesi ile Anadolu Yakası'ndaki Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul'un 3 ana caddesini inceleyen altıncı İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu yayınladı.

Rapora göre, kiralama işlem sayısı 2019 yılında artış gösterdi. Üç ana cadde toplamında, 2016 yılında 105, 2017 yılında 109, 2018 yılında 139 ve 2019 yılında ise 112 kiralama işlemi gerçekleşti. Diğer taraftan, 2018 senesi itibarıyla tüm caddeler toplamında boş olan 103 mağazanın 45 tanesi 2019 itibarıyla kiralanabildi.

- İstiklal Caddesi eski popüler günlerini yakalayacak

Raporda, İstanbul'un en önemli kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biri olmaya devam eden İstiklal Caddesi'nin yeniden eski popüler günlerini yakalayacağına da vurgu yapıldı. Caddedeki perakendeci yapısı, ziyaretçi yoğunluğuna hizmet etmeye yönelik gelişirken sosyalleşebilme adına alternatif de oluşturuyor.

Yerli ve yabancı perakendeci talebinin gelecek dönemlerde artacağı beklentilerine ek olarak, caddede kentsel yenileme çalışmalarının yoğunluğunun giderek azalması ve geçen yıllara oranla minimuma inen güvenlik endişeleri ile İstiklal Caddesi'nin orta vadede eski popülerliğini yakalayacağı yönünde güçlü sinyaller veriyor.

Ana caddeler içerisinde en kalabalık cadde olma özelliğini hala sürdüren İstiklal Caddesi'ndeki yaya trafiği 2019'da hem hafta içi hem de hafta sonu olmak üzere oldukça belirgin bir yükseliş gösterdi. Hava koşullarının mevsim normallerin oldukça üzerinde seyretmesinin oluşturduğu etkiyle caddede, hafta içi yüzde 50 artış, hafta sonu ise 2 katına çıkan bir ivme yakalandı.

İlginin giderek yükseldiği yeme-içme sektörüne paralel olarak 2019 yılı itibarıyla özellikle bu kategorideki mağaza sayılarında artış kaydedilen İstiklal Caddesi'nde, aksesuar ve kozmetik kategorisinde de artış gözlemlendi. 2018 yılındaki boş 18 mağazanın, 2019 yılı itibarıyla 6 tanesi kiralanabildi.

Kiralama işlem hacmi, metrekare bazında bir önceki yıla göre artış gösterirken, sayı bazına göre incelendiğinde ise düşüş gösterdi. Diğer yandan, boş mağaza sayısı ve boşluk oranındaki azalma eğilimi bu yıl da devam etti. Cadde üzerinde, 2019 yılında toplam 28 kiralama işlemi gerçekleşirken, boş mağaza sayısı da 11 oldu.

Öte yandan, Atatürk Kültür Merkezi projesinin de orta vadede tamamlanacak olması, İstiklal Caddesi ve civar bölgesinde yaratacağı cazibenin toparlanması açısından oldukça büyük bir katkı sağlayacak.

- Bağdat Caddesi'nde uluslararası markalar artıyor

Cushman & Wakefield'in raporunda, hem İstanbul'un en uzun hem de Anadolu Yakası'nın en gözde alışveriş caddesi olma özelliklerini bir arada barındıran Bağdat Caddesi'nde, 2019 yılında bir önceki yıla göre benzer seviyede kaydedilen perakende arz sayısı 341 oldu. Caddede kentsel yenileme çalışmaları, alışveriş caddeleri arasında en yoğun şekilde seyrederken, 2019'da sayı metrekare bazında az da olsa artış gösterdi.

Bağdat Caddesi'ndeki boş mağaza sayısı 2019 yılında düşüş göstererek son üç yılda olduğu gibi azalmaya devam etti. 2018'de 42 adet olan kentsel yenileme proje sayısı ise 2019'da 44 adet olarak seyretti.

2019 yılında İstanbul'un tüm gözde alışveriş caddeleri için söylenebilecek en çarpıcı gelişme olan iyi hava koşullarının yarattığı büyük etkiyle sıçrama gösteren yaya trafiğinin bir sonucu olarak, Bağdat Caddesi'nde de tahmin edilen ortalama ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre, hafta içi 2,5 katına çıkarken, hafta sonu ise yüzde 26'lık bir artış oranı ile diğer caddelere göre daha az bir yükselme kaydetti.

2019 yılında yükselişte olan yeme-içme sektörü Bağdat Caddesi'nde de etkisini göstererek, bu kategorideki mağaza sayısında artış yaşandı. Perakende mağaza sayılarının artış gösterdiği kategorilerde aksesuar ve kozmetik ile ev eşyası ve dekorasyon sektörü yerini alırken, giyim ve ayakkabı kategorisi önceki yıllarda yakaladığı ivmeyi devam ettiremeyip az da olsa düşüş gösterdi. Genel olarak bakıldığında ise caddedeki mağaza sayıları geçen yıla benzer seviyelerde kaydedildi.

Bağdat Caddesi'nde 2019 yılında kiralama işlem sayısında ise düşüş kaydedilse de metrekare bazındaki kiralama işlemlerinin toplamı bir önceki yılla benzer seviyelerde oldu. Kaydedilen bu işlemlerin yüzde 30'undan fazlası yer değiştirme projesi işlemleri olup, yeni kiralama işlemi türünde kaydedilen bu oran sadece Bağdat Caddesi özelinde görüldü.

2018 yılındaki boş 55 mağazanın 2019 yılı itibarıyla yüzde 44'ü kiralanırken, toplamda gerçekleşen 47 kiralama işleminin 16'sı yeme-içme kategorisinden, 10'u ise giyim ve ayakkabı kategorisinden oldu.

Bağdat Caddesi üzerinde 2019 yılında lüks marka sayısı 35 mağaza olurken, uluslararası marka sayısı ise artış kaydederek 60'tan 64'e yükseldi. Uluslararası markaların az da olsa artış göstermesi bu düzelmenin devamlılığı yönünden olumlu sinyaller verdi.

- Nişantaşını yeni nesil kahveciler ve restoranlar destekledi

Raporda, Avrupa Yakası ve İstanbul'un en önemli lüks perakende merkezi olan Nişantaşı Bölgesi'nde 2019 yılında yaya trafiğinde önemli bir yükseliş eğilimi yaşanarak hafta içi yüzde 50'den fazla, hafta sonu ise yüzde 75'ten fazla artış kaydedildi. Kentsel yenileme çalışmalarının yoğunluk seviyesinde ise bir önceki yıla göre değişim saptanmadı.

Nişantaşı Bölgesi'nde, tüm kategoriler incelendiğinde sektör dağılımında önemli bir farklılık görülmezken, geçen yıla kıyasla mağaza sayısında en fazla artış, az bir oranda da olsa giyim ve ayakkabı kategorisinde görüldü.

Yeme-içme sektörüne ait mağaza sayısındaki yükselme eğilimi, diğer iki ana caddelere kıyasla Nişantaşı Bölgesi'nde ön plana çıkmadı. Bununla birlikte, kozmetik ve aksesuar kategorisinde ise küçük bir gerileme meydana geldi. Perakende arzı küçük bir düşüş göstererek, 381 mağaza olarak kaydedilen Nişantaşı Bölgesi'nde, boş mağaza sayısı 2019 yılında da azalmasını sürdürerek son üç yıldır devam eden düşüş eğilimini korudu.

Bütün bunlara ek olarak, Nişantaşı Bölgesi'nin, alışverişin yanı sıra restoranlar ve ikincil caddelerdeki yeni nesil kahveciler, bölgenin cazibe merkezi olmasına yararken, ziyaretçi çekişinin artmasını sağlayan ana sebeplerden olmayı sürdürdü.

- "Boş mağaza sayısındaki azalma caddelerde iyileşme açısından önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cushman & Wakefield Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, şunları kaydetti:

"İstanbul'un en gözde üç alışveriş caddelerinin ağırlığını oluşturduğu ana cadde pazarında, perakendeci talebi, dalgalı döviz kuru, TL cinsinden kira sözleşmeleri düzenlemesi gibi faktörlerden her üç caddedeki kırılganlığın minimum seviyeye inmesi adına hala zamana ihtiyaç duyulmakta. Bütün bunlara rağmen, İstiklal Caddesi'nin son dört yıldır geçirdiği sürece bakılırsa, özellikle bu yıl önemli bir toparlanma sürecine girdiği görülmekte, bu da caddenin popüler günlerini orta vadede tekrar yakalayacağı yönünde sinyaller veriyor.

Bağdat Caddesi ve Nişantaşı Bölgesi'ne bakıldığında ise umut veren bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu toparlanma sürecinde, çıkış yapan uluslararası markaların geçen yıllara oranla azalmasını da göz önünde bulundurmak gerek. Her üç ana caddede de boş mağaza sayısındaki azalma eğiliminin bu yıl da aynı doğrultuda sonuçlanması, caddelerde iyileşme açısından önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor."