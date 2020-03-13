Türkiye'nin Otomobili, şarj istasyonlarına talebi artırdı

Merkezi İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan ABB Group'un Türkiye iştiraki, ABB Elektrik Türkiye'nin Ürün Pazarlama Uzmanı Uçar, AA muhabirinin Türkiye'de elektrikli araç şarj ünitelerine olan ilgiye ve bunların gelişimine ilişkin sorularını yanıtladı.

ABB'nin dünya genelinde 100'den fazla ülkede aktif olan ve elektrik ekipmanları üreten bir firma olduğunu aktaran Uçar, bu ürün gamı içerisinde elektrikli araç şarj istasyonlarının da bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de elektrikli araç şarj ünitesi pazarının yeni geliştiğini belirten Uçar, "Türkiye'de ABB'nin şarj üniteleri yaklaşık 2,5-3 yıldır aktif olarak kullanılıyor ama globalde 2010'dan bu yana ABB şarj üniteleri üretiyor ve kuruyor. Şu anda biz network operatörlerine ürünlerimizi sağlıyoruz. Network operatörleri üzerinden kurulan ve kurulması planlanan 130'a yakın ünitemiz var. Bunların yaklaşık 50'si kuruldu hali hazırda. İstanbul ağırlıklı olmak üzere, Bursa, Bodrum, Muğla, Eskişehir, Ankara, Aksaray gibi şehirlerde var. Aslında homojen olarak illere dağılmış şekilde." diye konuştu.

-"Ticari ve şahsi kurulum mevcut"

Uçar, şarj ünitelerinin bireysel ve ticari olarak 2 farklı kurulum seçeneği olduğunu ifade etti.

Ticari kurulumda network operatörlerinin öne çıktığını belirten Uçar, şunları söyledi:

"Aslında elektrikli araçlarla beraber yeni bir iş kolu daha doğuyor. Türkiye'de şu anda 4-5 tane network operatörü var. Bunlar şarj ünitelerini kendi ağlarına ekler ve tıpkı cep telefonu operatörleri gibi bunları sizin kullanımınıza açarlar. Siz bunları kullanırsınız, network operatörleri bunların kullanımını kontrol ederler ve kullanımınızı fatura ederler. Aslında şu adan bildiğimiz akaryakıt dağıtım firmalarının yaptığı işi yapıyorlar. Kendi bünyelerinde istasyonları kuruyorlar ve halkın kullanımına açıyorlar. ABB'nin buradaki rolü ise sadece ürün üreticisi olması. İkinci bir kullanım ise şahsi ,bireysel kullanımdır. Diyelim ki sizin bir otoparkınız var, şarj istasyonu kurup arabanızı şarj etmek istiyorsunuz. ABB'den ürünü tedarik edip otoparkınıza kurup bireysel olarak da kullanamaya başlayabiliyorsunuz."

- "Otopark yönetmeliğinde elektrikli şarj ünitesi mecburi kılınacak"

Metin Uçar, elektrikli şarj ünitelerine artan bir ilgi olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımından sonra elektrikli araç şarj ünitelerine talebin çok arttığını görebiliyoruz. Hem bireysel hem kurumsal anlamda inanılmaz şekilde ilginin arttığını görebiliyoruz. Taleplerden bir çoğu gerçekleşiyor. Gerçekleşmeyen sadece merak için soranlar da var. Bu bizim için iyi bir şey en azından elektrikli algısının arttığını hissediyoruz. Ve artık dünyada yön bu tarafa doğru çoktan evrildi. Yavaş yavaş Türkiye'de de bu yöne doğru evrildiğimizi görüyoruz." dedi.

Ayrıca artık yeni yapılan binaların otoparklarında şarj istasyonlarının standart hale geleceğini aktaran Uçar, "Yeni yapılan tüm binaların otoparkında elektrikli şarj ünitesinin kurulmasıyla ilgili talepler geliyor ki 31 Mart'ta yürürlüğe girecek otopark yönetmeliği de bunu öneriyor zaten. 50 araçlık otoparka 1 tane şarj istasyonu kuracaksınız şeklinde otopark yönetmeliğinde bir madde var." diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili projesinde yer almalarına ilişkin şu an için herhangi bir girişim olmadığını aktaran Uçar, ancak bu konuda üretim kapasitesi olan büyük bir firma olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

- "Maliyeti yaklaşık 1.000-1.500 avro civarında"

"O kuracak olduğunuz üniteye, alt yapınıza ve alt yapınızın yeterliliğine göre çok değişiklik gösteren bir durum. Ama şöyle söyleyebilirim eğer siz evinize bir şarj ünitesi kuracaksanız, düşündüğünüzden çok daha düşük maliyetlere bu şarj ünitesini kurabilir ve artık akaryakıt istasyonu bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Bunun maliyetine bakacak olursak, yaklaşık 1.000-1.500 avroya AC Tip Şarj Ünitesi kurulabiliyor. Tabi burada alt yapı ve diğer değişkenliklerle beraber farklılık gösterebiliyor. Aslında sadece şarj etmenin yolu şarj istasyonları değil. Evinizde bulunan normal prizden de şarj edebilirsiniz ama burada süre uzuyor. Normal bir şarj istasyonuyla 4-5 saatte ful şarj ederken prize bağladığınızda bu süre 10-12 saatlere kadar çıkıyor."