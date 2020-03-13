'Temizlikte alkollü ürün kullanılması caiz mi? Diyanet yanıtladı
|13 Mart 2020 11:09
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Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na sorulan "Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?" sorusunun cevabı şöyle oldu:
"İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhari, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kasani, Bedai', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764)."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen günlerde Koronavirüs konusunda yaptığı açıklamada içki olarak kullanılan alkolden uzak durulması gerektiğine işaret etmişti: "Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım."
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