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İngiltere Başbakanı: Korona'da en tehlikeli döneme daha haftalar var

Başbakan Boris Johnson, en tehlikeli döneme daha haftalar olduğunu söyledi. Alınan önlemler kapsamında, ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmeleri, bir aile üyesinde virüsün belirti göstermesi halinde ise diğer bireylerin de 14 gün boyunca evden çıkmaması istendi
 13 Mart 2020 11:10
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İngiltere Başbakanı: Korona'da en tehlikeli döneme daha haftalar var

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere'de mücadele planında ikinci aşamaya geçilirken ülkede 590 olarak açıklanan vaka sayısının gerçekte 5-10 bin arasında olabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson başkanlığında toplanan hükümetin acil durum komitesi (Cobra), 4 aşamalı mücadele planında ikinci aşamaya geçilmesine karar verdi.

Böylece ülkede "kontrol altında tutma" aşamasından, "virüsün yayılmasının geciktirilmesi" evresine geçildi. Başbakan Johnson, bugün itibarıyla en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini, bir aile üyesinde virüsün belirti göstermesi halinde ise diğer bireylerin de 14 gün boyunca evden çıkmamasını istedi.

Johnson, yurt dışına yapılan tüm okul gezilerinin iptal edilmesi ve ciddi sağlık sorunları bulunan 70 yaşın üzerindeki kişilerin yolculuk yapmaması gerektiğini vurgulayarak, şimdilik okulları kapatmayacaklarını ve büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini ama bunun ileride değerlendirilebileceğini belirtti.

- Gerçek sayı 5-10 bin arasında olabilir

Her ne kadar ülkede ölü sayısı 8, vaka sayısı da 590 olarak açıklansa da gerçek rakamların çok daha fazla olabileceği değerlendiriliyor.

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, şu anda İngiltere'de enfekte olmuş gerçek kişi sayısının 5-10 bin arasında olabileceğini bildirdi.

- Bir Bakan ve Arsenal Teknik Direktöründe de virüs tespit edildi

Vakalar arasında İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries de yer alıyor. Ayrıca diğer bir devlet bakanıyla 5 parlamenter de, Dorries ile geçen hafta temasa geçtikleri için kendilerini tecrit etme kararı aldı.

Kovid-19 görülen diğer bir kişi de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta oldu. Bunun üzerine oyuncular dahil birçok kişinin kendilerini tecrit edeceği duyuruldu. Bu haber üzerine Arsenal'in cumartesi günü Brighton ile yapacağı maç da ertelendi.

- "Daha birçok aile, vadeleri dolmadan sevdiklerini kaybedecek"

Başbakan Johnson, bazı ülkelerin aksine okulların kapatılmamasının gerekçesini, en tehlikeli döneme daha haftalar olduğunu dolaysıyla erken bir kararla "savunma hattını" zarara uğratmak istememek olarak açıkladı.

Vaka sayılarının keskin bir şekilde artmasının beklendiğinin ve ülkenin en kötü kamu sağlığı krizlerinden birini yaşadığının altını çizen Johnson, "Daha birçok aile, vadeleri dolmadan sevdiklerini kaybedecek." diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

- Semptom gösterenlerde, halka açık alanlara gitmemeleri istendi

Yeni önlemler kapsamında, testlerde, hastanelerde bulunan kişilerde, virüs olup olmadığına odaklanılacağı duyuruldu.

Semptom gösteren kişilerden artık sağlık sisteminde sıkıntılar yaşandığı için sağlık hizmetleri hatlarını aramak yerine ilgili internet sitesinden bilgi edinmesi isteneceği ifade edildi.

Ateş, öksürük gibi semptom gösterenlere işe okula veya halka açık alanlara gitmemeleri, toplu ulaşım araçlarını veya taksileri kullanmamaları, yürüyüşe bile çıkmamaları önerildi.

Hafif belirtileri bulunanların da evdeki diğer kişilerden en az 2 metre uzakta durması ve yalnız uyumalarının gerektiği belirtildi.

Virüs taşıdığı doğrulanmış veya şüphelenilen kişilerin ayrı banyo kullanmalarının önemine de dikkat çekildi.

- İleri aşamada, ulaşım gibi hizmetlerde aksamalar yaşanabilecek

İkinci aşamaya geçilmesiyle, hükümet gerekli görmesi durumunda okulları kapatma, spor etkinlikleri ve geniş katılımlı toplantıları iptal etme, halkın evden çalışmasını sağlama gibi önlemleri hayata geçirebilecek. Bu durumda, sosyal hayat etkilenecek, ileri aşamada ulaşım gibi hizmetlerde aksamalar görülebilecek.

- 4 aşamalı plan

İngiltere'nin virüsle mücadele planı, "kontrol altında tutma," "yayılmasını geciktirme", "virüsle ilgili araştırma" ve "etkiyi azaltma" gibi 4 aşamadan oluşuyor.

İlk aşama; vakaların erken tespit edilmesi, tedavi ve hastalığın yayılmasını önlemek için enfekte olanların temasa geçtiği diğer kişileri bulmayı öngörüyor.

İkinci aşama, virüsün yayılmasının geciktirilmesi için kalabalık etkinliklerin iptali ve okulların kapatılması gibi önlemleri içeriyor.

Üçüncü aşama, virüsle ilgili araştırma yapılması ve tedavisinin bulunması amaçlanıyor.

Son aşama ise tüm çabaların başarısız olması durumunda, salgının en az zararla atlatılabilmesi için hastanelerin, acil durumlar harici, hastalara hizmet vermemesi ve emekli sağlık personelinin göreve çağrılması gibi önlemleri içeriyor.
Anadolu Ajansı
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