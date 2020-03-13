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Koronavirüs en çok yaşlılar ve hastaları etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütünün dünya çapında salgın ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu yaşlılar ve daha önce kalp damar, diyabet, kanser gibi hastalıkları bulunanlar oluşturuyor.
 13 Mart 2020 11:12
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Koronavirüs en çok yaşlılar ve hastaları etkiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili istatistiki bilgilerin yer aldığı worldometers.info sitesine göre, şimdiye kadar virüs 129 bin 185 kişide tespit edilirken, 68 bin 657'si iyileşti.

Tedavisi devam eden 55 bin 779 hastanın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan 50 bin 68'inin durumu hafifken, 5 bin 711 hastanın durumu ciddiyetini koruyor.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 4 bin 749 kişinin çok büyük çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu görüldü.

Ölenlerin yüzde 14,8'ini 80 ve üzeri yaşlarda bulunanlar oluştururken, bu oran 70-79 yaş aralığında yüzde 8, 60-69 yaş aralığında 3,6 ve 50-59 yaş aralığında ise 1,3 olarak kayıtlara geçti.

40-49 yaş aralığında yüzde 0,4 olan oran, 10 yaşına kadarki aralıklarda ise yüzde 0,2'ye kadar düştü. 0-9 yaşlarındaki çocuklarda ise şimdiye kadar ölüm vakası görülmedi.

Ölenlerde başka hastalıkların bulunması da dikkati çekti. Buna göre, hayatını kaybedenlerin yüzde 10,5'inde kalp damar hastalığı, yüzde 7,3'ünde diyabet, yüzde 6,3'ünde kronik solunum yolu hastalıkları, yüzde 6'sında hipertansiyon, yüzde 5,6'sında kanser bulunduğu belirlendi.

Ölenler arasında daha önce hiçbir hastalığı bulunmayanların oranının ise yüzde 0,9 olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı
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