'Taşınabilir uydu anteni' dünya pazarına açılıyor
|13 Mart 2020 11:14
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Profen İş Geliştirme Grup Başkanı Cem Odaman, Türkiye'nin savunma alanında uydu üzerinden haberleşme ihtiyacı için ürettikleri "taşınabilir anten sistemi"nin dünya pazarında ticari ve askeri değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.
Odaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2020'de görücüye çıkardıkları taşınabilir anten sistemi hakkında bilgi verdi.
Küresel pazara tanıttıkları ürünlerden biri olan 1,8 metre taşınabilir uydu antenini, PTA-180 model numarasıyla sektörün beğenisine sunduklarını belirten Odaman, söz konusu ürünün kolayca sökülebilir, kendine özel çantalar içinde yolcu beraberinde taşınabilir nitelikte olduğunu söyledi.
Odaman, antenin ihtiyaç duyulduğunda 20 dakika içinde kurularak, servise hazır hale getirilebildiğine işaret ederek, "Bu sistem, üretiminde kullanılan karbon-fiber kompozit materyaller sayesinde oldukça hafif, aynı zamanda sağlam ve uzun ömürlü bir anten sistemidir." dedi.
- "Ar-Ge faaliyetlerimizin daha geniş yelpazeye taşıyacağız"
PTA-180 antenin son derece portatif olduğunu vurgulayan Odaman, "Antenimiz, hava yollarında müsaade edilen bagaj için IATA ağırlık ve boyut gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. 9 parçalı karbon fiber kompozit reflektörüne sahip." ifadelerini kullandı.
Odaman, ürünün ilk aşamada Türkiye'nin savunma alanında uydu üzerinden haberleşme ihtiyacı için üretildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ürün, X, Ku ve Ka gibi farklı frekans bantlarındaki manuel ve motorlu versiyonları ile dünya pazarında ticari ve askeri uygulamada değerlendirmeye hazır haldedir. Yol haritamızda Ar-Ge alanındaki faaliyetlerimizi daha geniş bir yelpazeye taşıyarak yazılım yoğun uydu sistemleri, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilgi işlem ve yapay zeka, siber güvenlik, Q ve V bantlarında çalışan anten sistemleri yer almaktadır."
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