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Savunma ve havacılık şirketleri şubatta yatırımcısını üzdü

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında geçen ay yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 18,7 ile Fransız Airbus oldu- Boeing ve F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin yüzde 13,6 değer kaybetti
 13 Mart 2020 11:15
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Savunma ve havacılık şirketleri şubatta yatırımcısını üzdü

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, şubat ayında yatırımcısına kaybettirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri şubat ayında değer kaybetti.

Analistler, şubat ayının hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık hisselerinin koronavirüs salgınının talebi azaltacağı,sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 18,7 ile Fransız Airbus oldu.

Şirket, 2019 sonu itibarıyla 1,36 milyar avro zarar açıkladı. Analistler, Airbus'ın zarar açıklamasıyla birlikte hisse performansının da olumsuz etkilediğini belirterek, şirketin yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla birlikte 3,6 milyar avro para cezasına çarptırılmasıyla zarar açıkladığına dikkati çekti.

Şirketin, savunma grubunda küçülmeye gidip işten çıkarmalar yapacağına dair haberler de hisselerini etkiledi. Airbus'ın ardından İtalyan Leonardo yüzde 17,4, ABD'li şirket Raytheon Company yüzde 14,7, Boeing ve F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin yüzde 13,6 değer kaybetti.

Boeing de Airbus gibi 2019 yılını zararla kapattı. Şirket, 23 yıl aradan sonra ilk kez yıllık finansal kayıp yaşadı ve 2019 yılını 636 milyon dolar zararla tamamladı. Analistler, şirketin 1997'den beri ilk defa kayıp yaşadığı vurgulayarak,Etiyopya ve Endonezya'da düşen "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra Boeing'in gelirinin yüzde 37 düştüğüne dikkati çekti.

Boeing'in yeni uçağına yönelik talebin az olacağına yönelik öngörüler de şirketin hisselerinin değer kaybetmesine neden olan etkenler arasında yer alıyor.

ABD'li United Technologies yüzde 13,1, Northrop Grumman yüzde 12,2, General Dynamics yüzde 10,7, Fransız Thales yüzde 8,5, İngiliz BAE Systems yüzde 3,6 değer kaybetti.

-Yıllık bazda tek kazandıran BAE Systems

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında yılın iki ayında da kötü bir performans sergiledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla mart ayında olduğu gibi Airbus kaybettirdi. Airbus'ın hisseleri yıllık bazda yüzde 17,2 azaldı. Airbus'ın ardından Boeing yüzde 15,5, Raytheon Company yüzde 14,2, United Technologies yüzde 12,8, Leonardo yüzde 11,6, General Dynamics yüzde 11,1, Lockheed Martin yüzde 5, Northrop Grumman yüzde 4,4, Thales yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Yıllık bazda tek kazandıran ise BAE Systems oldu. İngiliz şirket, söz konusu dönemde yüzde 7,7 değer kazandı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Şubat 2020 ve 2019 sonu getirileri şöyle:

Şirket Şubat ayı farkı (yüzde) Yıl başına göre fark (yüzde)
Airbus -18,7 -17,2
Leonardo -17,4 -11,6
Raytheon Company -14,7 -14,2
Boeing -13,6 -15,5
Lockheed Martin -13,6 -5
United Technologies -13,1 -12,8
Northrop Grumman -12,2 -4,4
General Dynamics -10,7 -11,1
Thales -8,5 -1,9
BAE Systems -3,6 +7,7
Anadolu Ajansı
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