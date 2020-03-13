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Dev kulüplerin maç günü gelirlerine 'virüs' bulaştı

İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerde futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması veya ertelenmesi kararı alındı- Koronavirüs tedbirleriyle ertelenen ve seyircisiz oynanacak müsabakalar, en çok maddi kazanç elde eden ilk 20 kulübünün yaklaşık 1,5 milyar avroluk maç günü geliri için tehdit oluşturuyor- Geçen sezon Barcelona maç günü gelirlerinde 159,2 milyon avro ile ilk sırada yer aldı
 13 Mart 2020 11:17
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Dev kulüplerin maç günü gelirlerine 'virüs' bulaştı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında birçok ligde spor müsabakalarının ertelenmesi ya da seyircisiz oynatılması kararı alınması, dünya devi futbol kulüplerini 1,5 milyar avroluk maç günü gelirlerinin azalması riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Tüm dünyada yayılmaya devam eden Kovid-19, futbol ve basketbol gibi seyircilerin katılım oranının yüksek olduğu müsabakaları da etkiledi.

Bu kapsamda, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçlarının yanı sıra, Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinin bulunduğu İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerde futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması veya ertelenmesi kararı alındı. Türkiye'de de spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındı.

AA muhabirinin Deloitte Futbol Para Ligi raporundan derlediği bilgilere göre, 2018-2019 sezonunda en çok maddi kazanç sağlayan 20 kulübün gelirlerinin yüzde 8 ila 25'i çoğunluğu bilet satışlarından elde edilen maç günü gelirlerinden oluştu.

Geçen sezon en çok kazanç elde eden İspanyol kulübü Barcelona, maç günü gelirlerinde de ilk sırada yer aldı. Katalan temsilcisi bu dönemde 159,2 milyon avroluk maç günü geliri kaydettti. Bu rakam kulübün toplam gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturdu.

Barcelona'yı, gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturan 144,8 milyon avroluk maç günü geliri ile Real Madrid takip etti. Bu takımı, 120,6 milyon avroluk maç geliri ile futbolun beşiği İngiltere'den Manchester United takip etti. Kırmızı Şeytanlar'ın maç günü geliri toplam kazancın yüzde 17'sini kapsadı.

Fransız Paris Saint-Germain 115,9 milyon avroluk maç günü geliriyle dördüncü sırada yer aldı. Söz konusu kazanç kulübün toplam gelirinin yüzde 18'ine karşılık geldi.

- Maç günü geliri oranı en yüksek kulüp Arsenal oldu

Rapora konu ilk 20 kulüp arasında toplam kazancı içinde maç günü geliri en yüksek orana sahip kulüp yüzde 25 ile Arsenal oldu. Kulüpte maç günü geliri 109,2 milyon avroyu buldu.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool 94,5 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise 75,6 milyon avroluk maç günü geliri sağladı.

Müsabakaların seyircisiz oynanması kararlaştırılan İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Juventus 65,6, Inter 50,9, Roma 31,8, Napoli 15,9 milyon avro maç günü geliri elde etti.

Fransa'da ise Olimpik Lyon 41,8 milyon avro maç günü geliri hesapladı.

Alınan önlemler çerçevesinde futbol müsabakalarında erteleme ve seyircisiz oynama kararları nedeniyle, en çok maddi kazanç elde eden ilk 20 kulübünün yaklaşık 1,5 milyar avroluk maç günü geliri risk altında bulunuyor.

Deloitte Futbol Para Ligi raporunda yer alan ilk 20 kulubün maç günü geliri ve toplam kazançlarındaki oranı şöyle:

KulüpMaç günü geliri (milyon avro)Toplam gelir içindeki pay (yüzde)
Barcelona 159,219
Real Madrid 144,819
Manchester United120,617
Paris Saint-Germain 115,918
Arsenal109,225
Liverpool 94,516
Tottenham Hotspur 92,518
Bayern Münih 92,414
Chelsea 75,615
Juventus 65,614
Manchester City 62,410
Borussia Dortmund59,616
Atletico Madrid58,616
Schalke 0453,616
Inter50,914
Olympique Lyon41,819
Roma31,814
West Ham United30,814
Everton16,68
Napoli15,98
Anadolu Ajansı
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