Enstitüler yasal düzenlemeyle tek seferde birleştirilebilir!

Bilindiği üzere, 27 Nisan 2018 tarihli "Üniversitelerde Enstitüler Tek Çatı Altında Toplanıyor" başlıklı haberimizde; üniversitelerde çok sayıda enstitü bulunması halinde, her enstitü için müdür, müdür yardımcısı, yönetim kurulu, idari personel ve buna bağlı olarak fiziki alan ihtiyacı ortaya çıkacağından, bu tür bir akademik yapılanmanın kamuda kaynak israfına yol açtığına dikkat çekmiştik .

Daha sonra, 07 Ekim 2019 tarihli yazımızda; gelinen süreçte birçok devlet ve vakıf üniversitesinde idari personel sayısı ve fiziki mekan kullanımı açısından oldukça zorluklar yaşandığı, eldeki insan kaynağının etkin ve verimli kullanılması için tüm yükseköğretim kurumlarında uygulamada birlikteliğin sağlanması bakımından, "disiplinlerarası" olanlar hariç olmak üzere Fen, Sosyal, Sağlık Bilimleri Enstitülerinin kapatılarak Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin devlet ve vakıf üniversitelerinde gecikmeksizin kurulması faydalı olacağını önermiştik.

Gelinen süreçte, muhtelif tarihlerde yükseköğretim kurumlarının Fen, Sosyal veya Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatılarak Cumhurbaşkanı kararı ile Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin kurulması kararları alınmaya devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulunun bu noktadaki bakışı artık belli olduğuna göre her defasında Cumhurbaşkanının önüne belirli dönemlerde enstitülerin kapatılmasına dair karar götürülmesine esasen gerek bulunmamaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının teşkilatını düzenleyen yürürlükteki 2809 sayılı Kanunun 3/c maddesinde; "Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili FEN BİLİMLERİ; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili SOSYAL BİLİMLER; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler" bulunabilir düzenlemesi yer almaktadır.

Bu bağlamda, her defasında tekraren Cumhurbaşkanı kararı almak yerine henüz kapatma ve kuruluş süreci için geciken yükseköğretim kurumlarının teklifini beklemeksizin 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunda düzenlemeye gidilerek Fen, Sosyal, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne dönüştürülebilir.

Yavuz Selim KAPLAN