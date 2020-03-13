Bilim Kurulu toplantısı başladı

OKULLAR TATİL EDİLDİ, ANNE VE BABASI MEMUR OLAN ÇALIŞANLARA İZİN VERİLECEK Mİ? Okulların tatil edilmesi sonrasında, anne ve babası çalışanlardan birine izin verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Bu soru Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu. Bakan Selçuk bu konuda bir karar alınmadığını ancak tüm kamu personelini ilgilendirdiği için Cumhurbaşkanlığının bu konuda alacağı kararların beklenmesi gerektiğini belirtti.