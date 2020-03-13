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Bilim Kurulu toplantısı başladı

Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçraması ve ikinci vakanın görülmesinin ardından Bilim Kurulu bir kez daha toplandı.
 13 Mart 2020 11:29
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Bilim Kurulu toplantısı başladı

Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçraması ve ikinci vakanın görülmesinin ardından Bilim Kurulu bir kez daha toplandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından ölüm sayısı artarken Türkiye konuyla ilgili önlemleri hızlıca almaya devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 10:30'da toplandı.

Memurlar.Net
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