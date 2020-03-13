Galatasaray kulübü liglerin ertelenmesini talep etti
|13 Mart 2020 11:29
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Galatasaray Spor kulübünden yapılan açıklamaya göre;
"Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz."
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