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Galatasaray kulübü liglerin ertelenmesini talep etti

 13 Mart 2020 11:29
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Galatasaray kulübü liglerin ertelenmesini talep etti

Galatasaray Spor kulübünden yapılan açıklamaya göre;

"Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz."
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