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Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde aralıklı hafif yağmur ve sağanağın etkili olacağı bildirildi.
 13 Mart 2020 11:32
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Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde aralıklı hafif yağmur ve sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 1, Erzurum'da 3, Kars'ta 4, Erzincan'da 9, Iğdır'da 11, Ağrı'da sıfırın altında olmak üzere 1 derece oldu.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 19, Erzincan'da 18, Ardahan ve Kars'ta 11, Erzurum'da 8, Ağrı'da 6 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 75, Ergan'da 61, Sarıkamış'ta 60 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Anadolu Ajansı
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