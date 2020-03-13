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Üniversite şahsen başvuru almakta ısrar etmeye devam ediyor!

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüsü pandemi olarak ilan etmesine rağmen, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda adayları şahsen müracaata zorluyor!
 13 Mart 2020 13:05
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Üniversite şahsen başvuru almakta ısrar etmeye devam ediyor!

Hatırlanacağı üzere, 17 Temmuz 2019 tarihli yazımızda; "Malatya Turgut Özal Üniversitesi adayları şahsen başvuruya zorluyor!" başlığıyla; Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 11 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de verilen Öğretim Görevlisi ilanına bakıldığında; adayların ilanda belirtilen birimlere başvurularının şahsen yapılacağı, POSTA VB. YÖNTEMLERLE GÖNDERİLEN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAĞI'nın ifade edildiği, bu anlamsız şartın adayları zorladığını gündeme getirmiştik.

Aynı üniversite, 10 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de ilan ettiği öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında da adayları şahsen müracaata zorlamaktadır. İlan metnine göre; Posta vb. yöntemlerle gönderilen başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmiştir.

09 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "İlan" başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "...... Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese ŞAHSEN VEYA POSTA yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz." hükümleri yer almaktadır. Burada idareye her ne kadar yönetmelik takdir hakkı tanımış olsa da; idarelerin vatandaşları şahsen başvuruya zorlaması iyi yönetim ilkeleri açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu bağlamda, söz konusu üniversitenin ülkemizin son günlerde bazı tedbirler aldığı virüs salgınını da dikkate alarak adayları şahsen başvuru yapmaya zorlayan uygulamasından vazgeçmelidir!

Yavuz Selim KAPLAN

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