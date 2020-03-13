Üniversite şahsen başvuru almakta ısrar etmeye devam ediyor!
|13 Mart 2020 13:05
|Yazdır
Hatırlanacağı üzere, 17 Temmuz 2019 tarihli yazımızda; "Malatya Turgut Özal Üniversitesi adayları şahsen başvuruya zorluyor!" başlığıyla; Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 11 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de verilen Öğretim Görevlisi ilanına bakıldığında; adayların ilanda belirtilen birimlere başvurularının şahsen yapılacağı, POSTA VB. YÖNTEMLERLE GÖNDERİLEN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAĞI'nın ifade edildiği, bu anlamsız şartın adayları zorladığını gündeme getirmiştik.
Aynı üniversite, 10 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de ilan ettiği öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında da adayları şahsen müracaata zorlamaktadır. İlan metnine göre; Posta vb. yöntemlerle gönderilen başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmiştir.
09 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "İlan" başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "...... Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese ŞAHSEN VEYA POSTA yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz." hükümleri yer almaktadır. Burada idareye her ne kadar yönetmelik takdir hakkı tanımış olsa da; idarelerin vatandaşları şahsen başvuruya zorlaması iyi yönetim ilkeleri açısından kabul edilebilir bir durum değildir.
Bu bağlamda, söz konusu üniversitenin ülkemizin son günlerde bazı tedbirler aldığı virüs salgınını da dikkate alarak adayları şahsen başvuru yapmaya zorlayan uygulamasından vazgeçmelidir!
Yavuz Selim KAPLAN
İŞTE İLAN METNİ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Okullar tatil edildi, anne ve babası memur olan çalışanlara izin verilecek mi?
12 Mart 2020 22:28
|İstanbul'da son trend buz lazer epilasyon
12 Mart 2020 16:14
|Villa kiralamanın avantajları
12 Mart 2020 16:09
|Lenf kanseri hakkında merak edilenler
12 Mart 2020 16:06
|T-HOS hukuk otomasyon sistemi ile dava takip süreçlerinizi kolaylaştırın
06 Mart 2020 15:51
|Öğrencilik yıllarındaki dernek üyeliği memurluğa atanmaya engel olur mu?
05 Mart 2020 00:05
|Geçici görevlendirmede istisna düzenlemesi üniversite personelinin tayin sorununu büyüttü!
04 Mart 2020 15:05
|Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi
04 Mart 2020 12:19
|Ek 8 ve 25 madde bağlamında, Kurumlararası Geçici Görevlendirme Uygulamasında ne değişti?
02 Mart 2020 09:42
|Filo kaskoyu kimler yaptırabilir? filo kaskonun avantajları
28 Şubat 2020 16:23