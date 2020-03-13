AK Parti grup toplantısı da ertelendi
AK Parti'den yapılan açıklamada "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır." denildi.
|13 Mart 2020 11:35
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AK Parti'den yapılan açıklamada "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır." denildi.
AK Parti'de Corona Virüsü önlemleri devam ediyor.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın milletvekilleri ile paylaştığı notta şöyle denildi:
"Bu hafta (18 Mart) grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarına ziyaretçi alınmayacaktır.
Grup toplantılarına sadece milletvekillerinin katılımı ile yapılacaktır. Grup toplantılarının olduğu saatte başka bir program yapılmayacak ve randevu ve toplantı planlanmayacaktır." denildi.
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