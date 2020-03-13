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Gayrimenkul satışı yüzde 41 arttı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın ilk iki ayında 286 bin 246 gayrimenkul satılırken, sayı bu senenin aynı döneminde 403 bin 593'e yükseldi
 13 Mart 2020 11:40
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Gayrimenkul satışı yüzde 41 arttı

Türkiye'de gayrimenkul satışı, yılın ilk iki ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen yılın ilk iki ayında 286 bin 246 gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı yapıldı.

Bu sayı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 41 artışla 403 bin 593 oldu. Tapuda bu satışlarda yaklaşık 71 milyar 536 milyon liralık değer ibraz edildi.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 2 milyar 551 milyon 151 bin 489 lira olarak kaydedildi. Bu rakam bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle 2 milyar 642 milyon 765 bin 836 liraya ulaştı.

- "Önümüzdeki aylarda gayrimenkul satış oranı artacak"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, faiz oranlarının düşmesinin gayrimenkul sektörünü hareketlendirdiğini söyledi.

Gayrimenkul satışındaki yüzde 41 artışa işaret eden Yetkin, "Önümüzdeki aylarda gayrimenkul satış oranının daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Faizlerin düşmesinin gayrimenkul fiyatında henüz herhangi değişikliğe neden olmadığına işaret eden Yetkin, "Konut alacaklar acele etsin. Çünkü imalat maliyetleri henüz fiyatlara yansımadı. İkinci el, birinci eli takip ediyor. Birinci elde yapılacak herhangi bir zam, ikinci eli de etkiliyor. Onun için gayrimenkul alacaklara bir an önce harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkin, vatandaşlara, doğru alışveriş için ticaret ve meslek odalarına kayıtlı emlak danışmanlarından bilgi almaları tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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