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AK Parti grup toplantısını iptal etti

AK Parti grup toplantısını iptal etti. Partinin aldığı karara göre toplantılara ziyaretçi alınmayacak
 13 Mart 2020 11:39
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AK Parti grup toplantısını iptal etti

AK Parti grubu, Türkiye'de en az 2 vakanın görüldüğü koronavirüs dolayısıyla grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yaptığı duyuruya göre iktidar partisi gelecek hafta (18 Mart Çarşamba) grup toplantısını yapmayacak. Bostancı, toplantıların yapılması durumunda ikinci bir duyuruya kadar ziyaretçilere izin verilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada tüm milletvekillerinin grup toplantılarına katılması rica edildi.
Memurlar.Net
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