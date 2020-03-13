EGM, 2019 yılı faaliyet raporu yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet raporu yayımlandı.

Türk Polis Teşkilatının 323 bin 842 personeli, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için geçen yıl yoğun mesai yaptı.

Rapora göre, polis ekipleri, geçen yıl 4 bin 883 göçmen kaçakçısı ile insan ticareti yapan 377 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 55 bin civarında mağdur kurtarıldı.

Siber polisler, bilişim, ödeme sistemleri, çocuk istismarı ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 49 bin 851 olaya müdahale etti, 12 bin 445 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Korsan ve taklitle etkin mücadeleyi öncelikleri arasına alan emniyet birimleri, fikri mülkiyet suçunu işleyen 5 bin 746, telif suçları alanında ise 1026 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda yaklaşık 13 milyon materyal ele geçirildi.

- 2019'da kanuna aykırı 846 eylem/etkinlik yapıldı

Ülke genelinde geçen yıl 846'sı kanuna aykırı 51 bin 525 toplumsal eylem/etkinlik gerçekleştirildi. Bunlara 32 milyon 166 bin 244 kişi katıldı.

Eylemlerden 339'una yasa dışı olduğu gerekçesiyle müdahale edildi, 390 eylem/etkinlik ve 4 bin 116 kişiyle ilgili adli veya idari işlem yapıldı.

- Sporda şiddetle ilgili 1685 kişi hakkında işlem

Tüm spor branşlarında 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 39 bin 9 müsabaka gerçekleştirildi. Müsabakalarda güvenliğin sağlanması amacıyla 445 bin 593 polis ve 147 bin 850 özel güvenlik görevlisi görev yaptı.

Karşılaşmaları 6 milyon 117 bin 236 taraftar izledi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet suçundan 1685 kişi hakkında işlem yapıldı.

Koruma hizmetleri kapsamında 2019'da 3 bin 889'u kamu, 188'i parti, 266'sı büyükelçilik ve konsolosluk, 113'ü özel korunan kisilere ait olmak üzere 4 bin 456 bina ve tesis 18 bin 115 polis tarafından korundu. Polislerin, bina ve tesisleri koruma görevleri devam ediyor.

Geçen yıl 639 bin 893'ü il emniyet müdürlüklerince, 531 bin 295'i Güvenlik Daire Baskanlıgınca olmak üzere 1 milyon 171 bin 188 güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması evrakına ilişkin islemler, yasal sürede tamamlanarak talep eden kurumlara gönderildi.

- Trafik verileri

Ülke genelinde geçen yıl yeni kayıt ve devir yapılan araç sayısı 9 milyon 425 bin 161 oldu.

Tescilli araç sayısı 23 milyon 496 bin 847'e, sürücü belgesi sayısı 30 milyon 541 bin 611'e yükseldi.

Trafik polislerince geçen yıl 42 milyon 933 bin 981 araç kontrol edildi. Emniyet kemeri bulunup bulunmadığı ya da kullanım durumu bakımından 16 milyon 881 bin 371 araç denetlendi.

Yurt genelinde 793 bin 597 araç hız denetimine, 7 milyon 508 bin 940 sürücü alkol kontrolüne tabi tutuldu.

Geçen yıl tüm kontroller sonucu 3 milyon 196 bin 205 sürücü ve 12 milyon 539 bin 474 araca 5 milyar 187 milyon 801 bin 21 lira ceza kesildi.

Eksiklik ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle 1 milyon 134 bin 358 araç trafikten men edildi, 189 bin 422 sürücünün ehliyeti geri alındı.

- Takviye kuvvet, yaklaşık 9 milyon kişiyi üst aramasından geçirdi

Devlet büyükleri ile siyasi parti liderlerinin programları, spor müsabakaları, genis katılımlı eylem ve etkinliklerin öncesi, esnası ve sonrası ile dogal afetlerde güvenlik önlemi almak üzere Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü, 4 Haziran 2018-31 Aralık 2019 tarihlerinde 255 farklı görevi yerine getirdi.

Söz konusu faaliyetlerde 8 milyon 944 bin 100 kisinin üst araması ve kontrolünü gerçeklestiren takviye kuvvet polisleri, 102 ruhsatlı silah, 435 fisek ve 10 bin 207 kesici-delici alet ele geçirdi.

- 250 kamera emniyet envanterine girdi

Illerdeki toplumsal olaylarla ilgili birimler arasındaki koordinasyon ve bilgi akısının saglıklı ve hızlı saglanabilmesi amacıyla 250 adet 4.5G uyumlu kamera temin edildi.

Anlık Görüntü ve Ses Aktarım Sistemi'ne (AGSAS) entegre edilen kameralar, 2019'un başlarında il emniyet müdürlüklerine bağlı güvenlik, spor güvenligi ve çevik kuvvet şube müdürlüklerine gönderilerek kullanılmaya başlandı.

- 104 bin 376 vatandas yerinde hizmet aldı

Müsteki, magdur ve bilgi sahibi vatandasların tüm is ve islemlerinin polis merkezlerine gitmeden bulundukları yerde yapılmasına yönelik 2014'te başlatılan "Hizmetin Yerinde İfası Projesi"nden 2019'da 70 bin 578 erkek, 33 bin 798 kadın olmak üzere 104 bin 376 vatandas faydalandı.

Hizmetten yararlananların 5 bin 413'ü 18 yas altı, 95 bin 729'u 18 ve 65 yas arası, 3 bin 234'ü 65 yas üstü vatandaş olarak kayıtlara geçti.

Proje kapsamında geçen yıl polislerin gerekli işlemleri yapmak için vatandaşların ayağına kadar gittiği olayların yüzde 36'sı is kazası, yangın, yankesicilik, yagma, intihara tesebbüs ve zehirlenme, yüzde 21'i yaralama, yüzde 20'si hırsızlık, yüzde 10'u trafik kazası, yüzde 7'si tehdit ve hakaret, yüzde 6'sı mala zarar verme olarak kayıtlara geçti.

- Polisler 2019'da 70 kayıp kişiyi ailelerine kavuşturdu

"Kayıp Alarmı Projesi" kapsamında geçen yıl 60'ı yetişkin ve 11'i çocuk olmak üzere 71 kayıp kişi proje kapsamına alındı.

Çalışmalar sonucu 50'si yetişkin ve 20'si çocuk olmak üzere 70 kayıp kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Uyuşturucuyla mücadeleye toplumun tüm kesimlerini dahil etmek ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen Narko-Rehber ve Narko-Nokta projeleri kapsamında geçen yıl 463 bin 30 kişiye uyuşturucunun zararları ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.