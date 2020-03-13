Öğretmenler, öğrencilerin yüzlerini güldürüyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğretmenlik yapan Tülay ve Adnan Şahin çifti, doğum günlerini kutlayamayan engellilere sürpriz doğum günü partileri düzenleyerek gönüllerine dokunuyor.

Geçen yıl Güroymak ilçesine atanan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Tülay Şahin ile Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Adnan Şahin, boş zamanlarında ilçedeki engellilere yönelik etkinlik yapmaya karar verdi.

Öğretmen çift, Rehberlik Araştırma Merkezi görevlilerinin desteğiyle ilk etapta ilçe merkezi ve köylerde daha önce doğum günlerini kutlayamayan engelli çocukları tespit etti. Öğretmenler, doğum tarihlerini kaydettikleri çocukların aileleriyle görüşerek hayal ve isteklerini öğrendi.

Meslektaşları ve hayırseverlerin desteğiyle engellilerin evine giderek sürpriz doğum günü partileri düzenleyen öğretmenler, çocuklarla pasta kesip, hediye vererek gönüllerini aldı.

Son olarak Şahin çitfi, doğum gününü evinde kutlayıp bilgisayar ve kitaplık hediye ettikleri 10 yaşındaki engelli Yasin Dinç'in yüzünü güldürdü.

- "33 kişinin doğum gününü kutladık"

Adnan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye atandıktan sonra okul saatleri dışında ilçedeki özel durumdaki çocuklar için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Doğum tarihlerine göre ailelerle görüşerek çocuklara mutlu bir gün yaşatmak istediklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle etkinlikler düzenliyoruz. Yabancı insanları görüp kaynaşıp güven kazanmalarını sağlıyoruz. Şimdiye kadar 33 çocuğun doğum gününü kutladık. Eşim palyaço elbisesi giyerek onlarla oyunlar oynuyor. Beraber kitap okuyoruz. Bu çalışmalarla çocukların öz güven kazanmalarını sağlıyoruz. Güzel ve mutlu bir gün geçirmelerini sağlamak bizi de mutlu ediyor."

- Palyaço kıyafetleriyle yüzlerini güldürüyor

Tülay Şahin ise palyaço kılığına girerek çocukları güldürmeye, güzel zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Bu etkinlikler sayesinde güzel hatıralar biriktirdiklerini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Buralarda özel günleri kutlanmayan ya da hayatta kendini önemli hissetmeyen birçok çocuğa sevinme şansı verdik. Onların güldüğünü, sevindiğini gördüğümde mutlu oluyorum. Okuldan kalan vaktimizde onları mutlu etmek ve kendimizi daha iyi hissetmek için bunu yapıyoruz. İkimize de çok iyi geliyor. Gittiğimiz evlerde bir saat kalıyoruz. Bu bir saat çocuklar için unutulmayacak hatıralar demek. Onlar her baktığında bizi hatırlayacak, bizim de hafızamızdan silinmeyecek."

Engelli Yasin'in babası Zahir Dinç de öğretmenlere teşekkür ederek, "Çocuğum engelli, dışarı çıkamıyor. Sadece fizik tedaviye götürüp geliyoruz. Böyle bir etkinlik yapmaları bizi çok mutlu etti. Çocuğum da çok mutlu oldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.