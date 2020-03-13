1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulu, risk grubundaki vatandaşların Cuma namazı yerine evlerinde öğlen namazı kılabileceklerini açıkladı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu için bu açıklama, özellikle yaşlıları ilgilendirmektedir.
 13 Mart 2020 11:51
Yazdır
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulu, risk grubundaki vatandaşların Cuma namazı yerine evlerinde öğlen namazı kılabileceklerini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) dünya çapında salgın ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun yaşlılar ve daha önce kalp damar, diyabet, kanser gibi hastalıkları bulunanların oluşturduğu açıklanmıştı.

İŞTE DİYANET'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen, henüz tedavisi bulunamayan koronavirüs nedeniyle Cuma namazıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Cuma namazı; Kitap, Sünnet ve icma ile sabit olup, cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namazdır. Bununla birlikte can ve mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin, Cuma namazına gitmemeyi mubah hale getirdiği bilinmektedir. Bu kapsamda hasta olup Cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin Cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslam'ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da, aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde Cuma namazıyla ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede;

Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.

Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir.

Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: 5 bin 183 personel hakkındaki FETÖ süreci devam ediyor
13 Mart 2020 13:04		 Günde 500 TL kazanıyorum demişti... 187 TL ceza!
13 Mart 2020 12:51
Sincan Cezaevi'nde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı
13 Mart 2020 12:46		 TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri ertelendi
13 Mart 2020 12:44
Üniversiteyi kazanamayan gençlere İstanbulkart imkanı
13 Mart 2020 12:43		 İstanbul Adalet Sarayı da dezenfekte edildi
13 Mart 2020 12:39
Kur'an Kurslarında eğitimlere ara verildi. Ek ders ödenmeyecek
13 Mart 2020 12:29		 Çankırı Valiliğinden 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması
13 Mart 2020 12:21
CTE, tüm eğitimleri ikinci bir talimata kadar erteledi
13 Mart 2020 12:17		 Maarif Vakfı'nın okulları da tedbiren tatil edildi
13 Mart 2020 12:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Üniversite şahsen başvuru almakta ısrar etmeye devam ediyor!13:04 - MSB: 5 bin 183 personel hakkındaki FETÖ süreci devam ediyor13:04 - TBB, Yunanistan'ın şiddetini dünyaya delilleriyle gösterecek13:02 - Meclis, KDK'nin tavsiyelerine uymayan kurumları dinleyecek13:01 - Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek12:56 - Deprem izolatörü deprem etkilerini en aza indirir12:53 - HDP, nevruz kutlamalarını 1 Mayıs'a erteledi12:51 - Günde 500 TL kazanıyorum demişti... 187 TL ceza!12:49 - Dün NYT bugün BBC... koronovirüs haberinde skandal12:47 - TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama
12:46 - Sincan Cezaevi'nde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı12:44 - TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri ertelendi12:43 - Üniversiteyi kazanamayan gençlere İstanbulkart imkanı12:42 - Kapalıçarşı'da altın fiyatları12:41 - Tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi12:39 - İstanbul Adalet Sarayı da dezenfekte edildi12:37 - Kovid-19 Türkiye'de: Bundan sonra ne yapmalı?12:31 - Terör örgütü operasyonlarla kapana kısıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması
Ateşi çıkan infaz ediliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 2
italya'nın komple karantinaya alınması 3
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
euroleague'in hala sezonu oynatmaya devam etmesi 3
cep telefonuyla bütünleşmek 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 2
ronaldo'nun virüs sebebiyle juventus'a dönmemesi 1
ece erken 4
abdestli kadının emzirdiği kişiye virüs bulaşmaz 2
melek mosso 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam