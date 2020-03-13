Avustralya İçişleri Bakanı da koronovirüse yakalandı
|13 Mart 2020 11:52
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Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Dutton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde "ateş ve boğaz ağrısı" ile uyandıktan sonra Queensland'daki sağlık merkezine başvuruda bulunduğunu belirtti.
Queensland Sağlık Departmanıyla temasa geçtiğini aktaran Dutton, "Daha sonra Kovid-19 için test yapıldı. Öğleden sonra testin pozitif sonuçlandığı konusunda bilgilendirildim." ifadelerini kullandı.
Dutton, sonuçları pozitif çıkan herkese uygulanan prosedüre göre hastaneye alındığı bilgisini paylaşarak, "Kendimi iyi hissediyorum. Gelişmeleri zaman içinde güncelleyeceğim." paylaşımında bulundu.
- Bakan Dutton, 3 gün önce kabine toplantısına katılmıştı
Avustralya hükümetinde yeni tip koronavirüse yakalanan ilk bakan olan Dutton, üç gün önce Başbakan Scott Morrison ile Sydney'de kabine toplantısına katılmıştı.
Bakan Dutton, 5 Mart'ta ABD'li yetkililerle Washington'da katıldığı güvenlik ve istihbarat toplantılarının ardından hafta sonunda Avustralya'ya dönmüştü.
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