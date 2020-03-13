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Tarım Kredi marketlerinde fiyat artışı yok

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: Tarım Kredi marketlerinin temel amacı vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır
 13 Mart 2020 11:58
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Tarım Kredi marketlerinde fiyat artışı yok

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi marketlerinin temel amacının vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamak olduğunu belirterek, "Dolayısıyla marketlerimizde satılan ve piyasada talep yoğunluğu oluşan ürünlerin fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir." dedi.

Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım Kredi'nin, Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu ve çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülke genelinde Tarım Kredi kooperatif marketlerin 70'e ulaşan şubesiyle vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Poyraz, ayrıca üreticilerin ürünlerinin son tüketiciyle buluşabilmesi için ulusal market zincirleriyle de ticari iş birliği yapıldığına işaret etti.

Poyraz, geçen yıl üreticilerden yaklaşık 140 bin ton ürünün 275 milyon lira bedelle alınarak ulusal zincir marketler ve Tarım Kredi Birlik AŞ'ye sevk edildiğini belirtti. Poyraz, bu yıl için yaş meyve ve sebze alım hedeflerinin 400 bin ton olduğunu dile getirdi.

- "Gıda ürünü arzı noktasında panik oluşturacak bir durum yok"

Dünya Sağlık Örgütünce, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel salgın kategorisine alınmasıyla bazı temel gıda ürünlerinde manipülasyonlar yaşandığını söyleyen Poyraz, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de gıda ürünü arzı noktasında panik oluşturacak bir durum yoktur. Kurumumuz kooperatifler aracılığıyla çiftçilerimizden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere en az 300 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını yapmaktadır. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra kooperatif marketlerimiz ve sayıları 26 bine ulaşan ulusal market zincirleri aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz."

- "Tarım Kredi daha aktif rol alacak"

Poyraz, gıda ürünlerinde son günlerde yaşanılan manipülatif fiyat artışlarından dolayı Tarım Kredi'nin üreticinin ürünlerinin piyasa değerinde tüketiciye ulaşabilmesi için daha aktif rol alacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tarım Kredi üretici ve tüketici arasında dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Kooperatif marketlerle üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasına imkan tanınmaktadır. Tarım Kredi kooperatif marketlerinin temel amacı vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır. Dolayısıyla marketlerimizde satılan ve piyasada talep yoğunluğu oluşan ürünlerin fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir."
Anadolu Ajansı
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