TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi' törenleri iptal
"Noter huzurunda yapılacak kuralar, aynı tarihlerde TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak
|13 Mart 2020 12:02
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iptal etti.
TOKİ'den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki kura törenlerinin iptal edildiği belirtildi.
Kura takviminin değiştirilmediği aktarılan açıklamada, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi.
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