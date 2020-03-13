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Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı

MALATYA'nın Kale ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Muhtarı Metin B., sosyal medya hesabından 'devlet büyüklerine hakaret' ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
 13 Mart 2020 12:06
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Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı

MALATYA'nın Kale ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Muhtarı Metin B., sosyal medya hesabından 'devlet büyüklerine hakaret' ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakçı Mahalle Muhtarı Metin B.'nin sosyal medya hesabından devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlar yaptığını belirledi. Bunun üzerine muhtar, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 1 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 17 mermi ele geçirildi.

Muhtar, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

DHA
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