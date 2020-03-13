Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 135 bine yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 135 bine yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 134 bin 918 olarak güncelledi.

Siteye göre Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 990 kişi öldü, 70 bin 395 kişi ise iyileşti.

Çin ana karasında 3 bin 177, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4, İtalya'da 1016, İran'da 429, İspanya'da 87, Güney Kore'de 71, Fransa'da 61, ABD'de 41, Japonya'da 26, İngiltere'de 10, Irak'ta 8, İsviçre'de 7, Almanya'da 6, Hollanda'da 5, San Marino'da 5, Filipinler'de 5, Avustralya'da 3, Belçika'da 3, Lübnan'da 3, Mısır 2, Cezayir'de 2, Endonezya 2, Kanada, İsveç, Norveç, Avusturya, Panama, Fas, Guyana, Hindistan, Tayland, Tayvan, İrlanda, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, Polonya ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 814, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 132 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 50 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

"İtalya 15 bin 113, İran 10 bin 75, Güney Kore 7 bin 979, İspanya 3 bin 148, Fransa 2 bin 876, Almanya 2 bin 750, ABD 1762, Japonya 1387, İsviçre 868, Norveç 801, İsveç 687, Danimarka 674, Hollanda 614, İngiltere 590, Avusturya 428, Belçika 399, Katar 262, Bahreyn 197, Singapur 187, Avustralya 160, Kanada 158, Malezya 158, Yunanistan 117, İzlanda 117, Çekya 116, Finlandiya 109, İsrail 109, Slovenya 96, Birleşik Arap Emirlikleri 85, Irak 83, Mısır 80, Kuveyt 80, Portekiz 78, Brezilya 77, San Marino 77, Hindistan 75, Tayland 75, İrlanda 70, Lübnan 68, Romanya 64, Suudi Arabistan 62, Polonya 58, Filipinler 52, Vietnam 44, Endonezya 34, Rusya 34, Şili 33, Sırbistan 31, Arjantin 31, Filistin 31, Panama 27, Hırvatistan 27, Estonya 27, Cezayir 26, Lüksemburg 26, Gürcistan 25, Brunei 25, Arnavutluk 23, Bulgaristan 23, Kosta Rika 23, Peru 22, Belarus 21, Pakistan 21, Slovakya 21, Ekvador 19, Umman 18, Letonya 16, Macaristan 16, Güney Afrika 16, Azerbaycan 15, Tunus 13, Meksika 12, Bosna Hersek 11, Senegal 10, Güney Kıbrıs Rum kesimi 10, Kuzey Makedonya 9, Kolombiya 9, Malta 9, Maldivler 8, Jamaika 8, Afganistan 7, Fas 6, Ermenistan 6, Fransız Guyanası 6, Moldova 6, Paraguay 6, Kamboçya 5, Dominik Cumhuriyeti 5, Yeni Zelanda 5, KKTC 5, Liechtenstein 4, Reunion 4, Litvanya 3, Sri Lanka 3, Ukrayna 3, Bangladeş 3, Bolivya 3, Manş Adaları 3, Martinik 3, Küba 3, Monako 2, Nijerya 2, Burkina Faso 2, Kamerun 2, Faroe Adaları 2, Gana 2, Saint Martin 2, Honduras 2, Türkiye 2, Guyana 1, Andorra 1, Ürdün 1, Nepal 1, Butan 1, Fildişi Sahili 1, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1, Fransız Polinezyası 1, Cebelitarık 1, Vatikan 1, Moğolistan 1, Saint Barth 1, St. Vincent Grenadines 1, Togo 1 ve Trinidad and Tobago 1."