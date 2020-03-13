Bakan Selçuk: Sıkça sorulan sorular listesi yaptık
|13 Mart 2020 12:27
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.
"(Uzaktan eğitim) Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi"
"Bizim tedbir olarak gördüğümüz eğitim içerikleri "eba.gov.tr" den her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 no'lu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip eğitimle ilgili, bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler."
"Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler."
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