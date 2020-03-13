İstanbul Adalet Sarayı da dezenfekte edildi
İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dün mesai saati bitiminde başlanılan dezenfeksiyona bugün de devam edildi.
|13 Mart 2020 12:39
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İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dün mesai saati bitiminde başlanılan dezenfeksiyona bugün de devam edildi.
Avrupa'nın en büyük adliyesi olma özelliği taşıyan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, dün mesainin bitmesinin ardından başlatılan çalışmalar bugün de sürdü.
Adliyeye gelen özel kıyafetli 8 ekip, duruşma salonları, önleri ve koridorların yanı sıra, ana kapı olarak bilinen C Blok girişindeki arama noktalarını dezenfekte etti.
Çalışmalarda, arama noktasında vatandaşların eşyalarını koyduğu plastik kaplardan, x-ray cihazının içine kadar her noktaya dezenfektan sıkıldı.
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