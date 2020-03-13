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Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.131,00 lira oldu.
 13 Mart 2020 12:42
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.131,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 320,80
321,00
320,20 320,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.114,00
2.135,00
2.110,00 2.131,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 292,50
296,50
292,00 296,00
Lira(Tam) Ziynet 2.066,00
2.086,00
2.062,00 2.082,00
Yarım Ziynet 1.033,00
1.043,00
1.031,00 1.041,00
Çeyrek Ziynet 517,00
522,00
516,00 521,00
Anadolu Ajansı
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