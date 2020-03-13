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TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama

Koronavirüs sebebiyle seyircisiz karşılaşmalarla ilgili ek tedbirler alındı
 13 Mart 2020 12:47
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TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle seyircisiz karşılaşmalarla ilgili ek tedbirler alındığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları belirtildi.

Müsabaka öncesinde gerçekleşecek seremonide tokalaşmanın olmayacağı ifade edilen açıklamada, "Seremonilerde refakatçi çocuk uygulaması yapılmayacak olup, bu hususta alınan izinler de iptal edilmiştir. Isınma ve seremoniden önce TFF tarafından izin verilmiş olan pankartların dışında herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır. Koronavirüs ile ilgili takımların, protokolün, basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonları, stadyum yönetimi ve yerel makamların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek, alanlarda bulunanlara el dezenfektanı sağlanacaktır." denildi.

Seyircisiz maçlarda protokol tribününde bulunabilecek kişiler ise şöyle aktarıldı:

"Ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25'er kişi olmak kaydıyla Müsabaka Organizasyon Toplantısı'nda TFF temsilcisine ibraz edecekleri listede bulunan kişiler, ev sahibi ve misafir takımların müsabaka listesine giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5'er futbolcu, TFF yönetici ve görevlileri, devlet protokolüne dahil kişiler."

Hak mahrumiyeti, giriş yasağı, müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişilerin 25 kişilik akreditasyon listesinde yer alamayacağının vurgulandığı açıklamada, akredite edilmiş basın mensupları ile akreditasyon talimatı hükümlerince akredite edilmiş kişilerin görev yapabileceği de bildirildi.
Anadolu Ajansı
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