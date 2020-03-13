Dün NYT bugün BBC... koronovirüs haberinde skandal
New York Times'ın ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını Türkiye fotoğrafıyla servis etmesinin ardından bugün de aynı skandala BBC imza attı.
|13 Mart 2020 12:49
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New York Times'ın ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını Türkiye fotoğrafıyla servis etmesinin ardından bugün de aynı skandala BBC imza attı.
Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. BBC, canlı anlatım sayfasında bu haberde skandala imza atarak Türkiye fotoğrafı kullandı.
BBC'nin bu olayın sosyal medyada tepki görmesinin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdiği görüldü.ABD medyası, Türkiye üzerinde manipülasyon yapıyor Türk Büyükelçi'den ABD medyasının 'koronavirüs manipülasyonuna' tepki
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