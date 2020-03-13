Günde 500 TL kazanıyorum demişti... 187 TL ceza!
|13 Mart 2020 12:51
|Yazdır
Erzincan'dan geldiği Erzurum'da, dilenirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen ve günde 500 lira kazandığını söyleyen Ali Doğan Çelik'e (57), polis tarafından 187 lira idari para cezası kesildi.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan Ali Doğan Çelik, dilencilik yapmak için geldiği merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde, kahvede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda Çelik, dilencilik yaparak günde 200 lira kazandığını, yemekleri ise çevredeki lokantalarda ücretsiz yediğini anlatıyor.
Şehirlerarası yolculuk yaptıktan sonra başka illerde dilenen Ali Doğan Çelik, 'Cuma günleri 400 kazanıyor musun?' sorusuna verdiği "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" cevabınının ardından, sosyal medyada büyük tepki topladı. Çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ali Doğan Çelik, polis tarafından yakalandı. Çelik'e, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca 187 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca zabıta ekipleri ise Ali Doğan Çelik'in üzerinden çıkan 174 liraya el koydu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MSB: 5 bin 183 personel hakkındaki FETÖ süreci devam ediyor
13 Mart 2020 13:04
|Sincan Cezaevi'nde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı
13 Mart 2020 12:46
|TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri ertelendi
13 Mart 2020 12:44
|Üniversiteyi kazanamayan gençlere İstanbulkart imkanı
13 Mart 2020 12:43
|İstanbul Adalet Sarayı da dezenfekte edildi
13 Mart 2020 12:39
|Kur'an Kurslarında eğitimlere ara verildi. Ek ders ödenmeyecek
13 Mart 2020 12:29
|Çankırı Valiliğinden 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması
13 Mart 2020 12:21
|CTE, tüm eğitimleri ikinci bir talimata kadar erteledi
13 Mart 2020 12:17
|Maarif Vakfı'nın okulları da tedbiren tatil edildi
13 Mart 2020 12:13
|Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı
13 Mart 2020 12:08