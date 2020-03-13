HDP, nevruz kutlamalarını 1 Mayıs'a erteledi
|13 Mart 2020 12:53
|Yazdır
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, "Halklara mal olmuş milyonların kutladığı nevruz etkinliğini maalesef bu yıl dünyayı kasıp savuran salgın nedeniyle halkımızın sağlığını düşünerek ertelemek zorunda kaldık." dedi.
Günay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nevruz'un direniş bayramı olduğunu belirten Günay, kutlama hazırlıkları yaptıkları sırada dünyayı sarsan ve insan sağlığını tehdit eden büyük bir koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaları ile Türk Tabipler Birliği, Sağlık Emekçiler Sendikası ve bağımsız sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda halk sağlığını esas alan bir karar aldıklarını bildiren Günay, "Halklara mal olmuş milyonların kutladığı nevruz etkinliğini maalesef bu yıl dünyayı kasıp savuran salgın nedeniyle halkımızın sağlığını düşünerek ertelemek zorunda kaldık. Kuşkusuz bizim için de zorlu bir karar oldu. Nevruzu yine direniş bayramı olan 1 Mayıs'a taşıyacağız." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meclis, KDK'nin tavsiyelerine uymayan kurumları dinleyecek
13 Mart 2020 13:02
|Bakan Selçuk: Sıkça sorulan sorular listesi yaptık
13 Mart 2020 12:27
|Erdoğan'dan şehit Buluş'un ailesine taziye mesajı
13 Mart 2020 11:55
|Varank, Gül ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi anlattı
13 Mart 2020 11:44
|AK Parti grup toplantısını iptal etti
13 Mart 2020 11:39
|AK Parti grup toplantısı da ertelendi
13 Mart 2020 11:35
|Bilim Kurulu toplantısı başladı
13 Mart 2020 11:29
|Prof. Dr. Özlü: Hastalığı sosyal medyadan takip etmeyin
13 Mart 2020 11:22
|Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması
13 Mart 2020 11:18
|'Temizlikte alkollü ürün kullanılması caiz mi? Diyanet yanıtladı
13 Mart 2020 11:09