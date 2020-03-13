HDP, nevruz kutlamalarını 1 Mayıs'a erteledi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, "Halklara mal olmuş milyonların kutladığı nevruz etkinliğini maalesef bu yıl dünyayı kasıp savuran salgın nedeniyle halkımızın sağlığını düşünerek ertelemek zorunda kaldık." dedi.

Günay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nevruz'un direniş bayramı olduğunu belirten Günay, kutlama hazırlıkları yaptıkları sırada dünyayı sarsan ve insan sağlığını tehdit eden büyük bir koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaları ile Türk Tabipler Birliği, Sağlık Emekçiler Sendikası ve bağımsız sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda halk sağlığını esas alan bir karar aldıklarını bildiren Günay, "Halklara mal olmuş milyonların kutladığı nevruz etkinliğini maalesef bu yıl dünyayı kasıp savuran salgın nedeniyle halkımızın sağlığını düşünerek ertelemek zorunda kaldık. Kuşkusuz bizim için de zorlu bir karar oldu. Nevruzu yine direniş bayramı olan 1 Mayıs'a taşıyacağız." ifadesini kullandı.