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Deprem izolatörü deprem etkilerini en aza indirir

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak, yeni yapılan devlet hastanesi inşaatında deprem izolatörü uygulamasında incelemesinde, "Deprem izolatörü, depreme dayanıklı bina yapımında kullanılan özelliklerden birisidir. Depremin ortaya çıkarmış olduğu enerji ve dalgalardan etkilenmemesi için kullanılan izolatör, deprem etkilerini en aza indirir" dedi.
 13 Mart 2020 12:56
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Deprem izolatörü deprem etkilerini en aza indirir

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak, yeni yapılan devlet hastanesi inşaatında deprem izolatörü uygulamasında incelemesinde, "Deprem izolatörü, depreme dayanıklı bina yapımında kullanılan özelliklerden birisidir. Depremin ortaya çıkarmış olduğu enerji ve dalgalardan etkilenmemesi için kullanılan izolatör, deprem etkilerini en aza indirir" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ve beraberindekiler, Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Yeni Bozüyük Devlet Hastanesi inşaatın deprem izolatörü (Sismik İzolatör) uygulamasını yerinde inceledi. Deprem izolatörü depremlerden sonra hizmet vermesi büyük önem taşıyan hastane, köprü, itfaiye binası, iletişim binası gibi yapılarda uygulanması büyük önem taşıdığını anlatan İl Müdürü Budak, sözlerine şöyle devam etti;

"Deprem izolatörü, depreme dayanıklı bina yapımında kullanılan özelliklerden birisidir. Depremin ortaya çıkarmış olduğu enerji ve dalgalardan etkilenmemesi için kullanılan izolatör, deprem etkilerini en aza indirir. Gelen deprem kuvvetlerinde binanın hareket etmesi izolatör kontrolü ile yapılıyor. İzolatörler yapıda özellikle bodrum katta kolonların ve betonarme perdelerin altlarına yerleştirilerek, yapının zemin ile olan doğrudan etkileşiminin önüne geçiliyor. Yatay kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilen bu izolatörler, deprem anında çok yumuşak ama büyük salınımlar yaparak deprem enerjisini sönümlüyor ve böylece depremin yıkıcı etkisi üstteki taşıyıcı sistem elemanlarını etkilemiyor. Deprem izolatörünün amacı, binanın taşıyıcı sistemine etki eden deprem kuvvetlerinin azaltılmasıdır. Bu amaçla, izolatör ile yalıtılmış binanın doğal titreşim periyodunun uzatılmas, enerji tüketme kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir.Gelişen teknoloji ile deprem esnasında binanın sarsıntıdan etkilenmesini en aza indiren izolatörler, kamu kurumlarının inşasında kullanılmaya devam ediliyor."
İhlas Haber Ajansı
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