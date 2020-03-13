1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte 8-15 derece azalacağı tahmin ediliyor
 13 Mart 2020 13:01
Yazdır
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, halen ülkenin güney ve doğu bölgeleri Doğu Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor.

Bu sistemin yarın yurdun doğu bölgelerinde yağmur şeklinde yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ülkenin pazar günü de Balkanlar üzerinden gelen, mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi öngörülüyor.

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar doğu bölgelerde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hissedilir derecede azalması nedeniyle başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs için sigaradan uzak durun uyarısı
13 Mart 2020 14:40		 Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı
13 Mart 2020 13:46
Hava limanları ve metrolar için 'maskematik'
13 Mart 2020 12:30		 62 yaşında lise diploması aldı
13 Mart 2020 12:24
Emekli Binbaşı, Türkiye'yi karış karış dolaşıyor
13 Mart 2020 11:44		 Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
13 Mart 2020 11:32
Albinizm hastası üniversite okuyabilmek için engel tanımadı
13 Mart 2020 11:27		 Koronavirüse karşı 14 altın kural
13 Mart 2020 08:53
Arkeologlardan önce defineci keşfetti
13 Mart 2020 08:37		 Korona virüs Türkiye'ye nasıl geldi?
13 Mart 2020 08:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:48 - Valilik: Ceyhan Belediye başkanı görevden alınmadı14:42 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis14:40 - Koronavirüs için sigaradan uzak durun uyarısı14:37 - Korona virüs ile ilgili başvurulacak hastaneler açıklandı14:34 - Çocuğuna ilaç yazmayan doktora demir çubukla saldırdı14:31 - Samsun'da eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı14:28 - Tarsus Üniversitesi'nde rekor maaş promosyonu14:27 - Okullara dezenfekte ürün yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyorlar14:22 - MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti14:17 - 3 öğretmen, 40 öğrenci okulda yemekten zehirlendi
14:13 - İngiltere Premier Lig'e korona virüs ertelemesi14:06 - Diyanet, Hac görevli seminerlerini erteledi14:03 - Rektör bilet kuyruğuna giren öğrencilere seslendi14:00 - TBB'den avukatlara koronavirüs salgını konusunda mesleki dayanışma önerisi13:56 - İş adamı Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma başlatıldı13:54 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 514'e yükseldi13:46 - Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı13:42 - Dışişlerinden, ABD'nin Türkiye hakkındaki insan hakları raporuna tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması
Ateşi çıkan infaz ediliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italya 2
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 2
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 5
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 4
ense ağrısı 1
trey thompkins 1
jan oblak 3
İçimdeki mutluluk 2
13.03.2020 cuma namazı 1
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam