Meclis, KDK'nin tavsiyelerine uymayan kurumları dinleyecek
|13 Mart 2020 13:02
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Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına uymayan kurumların temsilcilerini dinleyecek.
TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 17 Mart Salı günü Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü başkanlığında toplanacak.
KDK'nin, "2019 Yıllık Faaliyet Raporu" üzerinde 4 Mart'tan bu yana değerlendirme yapan komisyon, toplantılarda Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerini de dinledi. Yapılan çalışmaların ardından, komisyon, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının KDK'nin tavsiye kararları doğrultusunda herhangi bir işlem tesis etmediklerini veya eksik işlem tesis ettiklerini, ayrıca kurum ve kuruluşların tavsiye kararlarına uymama gerekçelerini yeterince açıklayıcı olmadan KDK'ye bildirdiklerini belirledi.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ise KDK'nin tavsiye kararlarına uyum oranının yüksek olduğu görüldü.
Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu Başkanı Küpçü, tavsiye kararlarına uymayan kurum ve kuruluşları, bu hususta bilgi vermek üzere 17 Mart Salı günü toplantıya çağırdı.
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