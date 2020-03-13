Kampüste üniversite öğrencisini ezen traktör sürücüsüne hapis cezası
|13 Mart 2020 13:19
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Ege Üniversitesinin Bornova yerleşkesinde okulun mezunlarından Sezen Zambak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada traktör sürücüsüne 2 yıl 10 hapis cezası verildi.
İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan traktör sürücüsü Vehbi Bolsoy, Zambak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları ile taraf avukatları katıldı.
Sezen Zambak'ın ailesinin avukatı, "Yaşadığımız bu olayın tesadüfi sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığa olası kastın cezai hükmü yönünde ceza verilmesini istiyoruz." dedi.
Sanık avukatı ise bilirkişi raporunda atfedilen kusur oranını kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.
Hakim, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezanın 2 yıl 10 aya düşürülmesine ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına karar verdi.
Baba Metin Zambak, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı duyar duymaz mahkeme salonundan ayrıldığını belirterek, "Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortadadır. Bu karara itiraz edeceğiz. İstinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.
- Kaza
Ege Üniversitesinin yerleşkesinde 16 Eylül'de üniversite çalışanı Vehbi Bolsoy idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazayla ilgili tespit tutanağında sürücü Bolsoy'un "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermemek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın ise kusurunun bulunmadığı belirtilmişti.
Bolsoy'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasının istendiği iddianame, İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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