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Toplu taşıma araçlarında korona virüs etkisi

Korona virüs riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranları yüzde 10 oranında azaldı
 13 Mart 2020 13:36
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Toplu taşıma araçlarında korona virüs etkisi

İBB yetkililerinden alınan son dakika bilgisine göre, 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta ise 6 milyon 731 bin 295'e düştü.

Öte yandan dün virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başlamıştı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başlarken yollardaki durum havadan ve yerden görüntülenmişti.
DHA
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