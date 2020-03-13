1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınacak önlemleri de içeren hutbe irat etti
 13 Mart 2020 13:46
Yazdır
Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınacak önlemleri de içeren hutbe irat etti.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını kıldıran Erbaş, irat ettiği hutbede yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Hastalıkların dünya imtihanlarından biri olduğunu belirten Erbaş, tarih boyunca pek çok hastalığın Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmalarıyla tedavi edildiğini söyledi.

"Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de inşallah şifası bulunacaktır." diyen Erbaş, "Nitekim Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi 'Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir'. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınından korunmak için çeşitli uyarılarda bulunan Erbaş, öncelikli olarak beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Erbaş, "Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım." önerilerinde bulundu.

- "Tokalaşmadan, belli bir mesafeden elimizi kalbimize koyarak hal hatır soralım"

Ellerin sabunla, ovalanarak yıkanılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, kirli ellerle ağız, burun ve göz bölgelerine temas edilmemesini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim. Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım. Bizler samimi ve sıcakkanlı bir milletiz. Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan, belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek, elimizi kalbimize koyarak hal hatır soralım."

Belli bir yaşın üzerinde olanların risk grubunda olduğuna dikkati çeken Erbaş, yaşlı vatandaşların, enfeksiyon kapanların evlerinde istirahat etmeleri, kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerisinde bulundu.

- "Bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir"

Din İşleri Yüksek Kurulunun cuma namazına ilişkin açıklamasını hatırlatan Erbaş, risk ortadan kalkana kadar, hasta olanların, enfeksiyon kapanların, yaşlıların evlerinde cuma namazı yerine öğle namazı kılabileceğini bildirdi.

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Sağlık, Rabb'imizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah'ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim, Rabb'imizi şöyle anlatır, 'O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O, beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da yine odur'. Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım. Elbette Rabb'imizin bir takdiri vardır. Mümine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedil ve dengelidir. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs için sigaradan uzak durun uyarısı
13 Mart 2020 14:40		 Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
13 Mart 2020 13:01
Hava limanları ve metrolar için 'maskematik'
13 Mart 2020 12:30		 62 yaşında lise diploması aldı
13 Mart 2020 12:24
Emekli Binbaşı, Türkiye'yi karış karış dolaşıyor
13 Mart 2020 11:44		 Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
13 Mart 2020 11:32
Albinizm hastası üniversite okuyabilmek için engel tanımadı
13 Mart 2020 11:27		 Koronavirüse karşı 14 altın kural
13 Mart 2020 08:53
Arkeologlardan önce defineci keşfetti
13 Mart 2020 08:37		 Korona virüs Türkiye'ye nasıl geldi?
13 Mart 2020 08:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:49 - Tarım Bakanlığı'ndan 'gıda stoğu' açıklaması14:48 - Valilik: Ceyhan Belediye başkanı görevden alınmadı14:42 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis14:40 - Koronavirüs için sigaradan uzak durun uyarısı14:37 - Korona virüs ile ilgili başvurulacak hastaneler açıklandı14:34 - Çocuğuna ilaç yazmayan doktora demir çubukla saldırdı14:31 - Samsun'da eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı14:28 - Tarsus Üniversitesi'nde rekor maaş promosyonu14:27 - Okullara dezenfekte ürün yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyorlar14:22 - MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti
14:17 - 3 öğretmen, 40 öğrenci okulda yemekten zehirlendi14:13 - İngiltere Premier Lig'e korona virüs ertelemesi14:06 - Diyanet, Hac görevli seminerlerini erteledi14:03 - Rektör bilet kuyruğuna giren öğrencilere seslendi14:00 - TBB'den avukatlara koronavirüs salgını konusunda mesleki dayanışma önerisi13:56 - İş adamı Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma başlatıldı13:54 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 514'e yükseldi13:46 - Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması
Ateşi çıkan infaz ediliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 1
otogarın ana baba günü olması 1
ingiltere premier ligi 1
abdestli kadının emzirdiği kişiye virüs bulaşmaz 2
corona virüsü 1
Ventolin 1
eti cin yemek 1
trey thompkins 1
italya 2
zalgiris kaunas 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam