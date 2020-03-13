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İş adamı Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: UYAP sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma olmadığının anlaşılması nedeniyle, basında yer alan haberler dikkate alınarak resen ihbari soruşturma başlatılmıştır
 13 Mart 2020 13:56
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İş adamı Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma başlatıldı

İş adamı Ahmet Taçyıldız hakkında, bazı gazete haberleri ihbar sayılarak resen soruşturma açıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye gazetesinde bugün ve 15 Şubat'ta, Cumhuriyet gazetesinde 13 ve 14 Şubat'ta, Sözcü gazetesinde ise 13 Şubat'ta bazı haberler yapıldığı hatırlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan haberlerde, 'Bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Ö.T'nin, Ahmet Taçyıldız adlı şahsın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçuna ilişkin tahkikat ve soruşturmalarını, görevinin gereklerine aykırı davranarak örtbas ettiği, kapattığı' mealinde haberler yapıldığının fark edilmesi üzerine, başsavcılığımızca UYAP sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma olmadığının anlaşılması nedeniyle, basında yer alan bu haberler dikkate alınarak resen ihbari soruşturma başlatılmıştır."

Başsavcılık, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek, "Şüpheli Ahmet Taçyıldız ile ilgili ihbar, tahkikat, araştırma veya soruşturma olup olmadığı, bu kişinin açık kimlik bilgileri, yaptığı iş, görev ve sıfatı da dikkate alınarak FETÖ ile ilgisi, terörün finansmanına yönelik eylem ve işlemleri olup olmadığı hususlarının detaylı araştırma yapılarak başsavcılığa bildirilmesini" de istedi.

Öte yandan, haberlerde ismi geçen Ö.T. hakkındaki iddialarla ilgili ayrıca bir soruşturmaya devam edildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı
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