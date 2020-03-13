İngiltere Premier Lig'e korona virüs ertelemesi
İngiltere Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.
|13 Mart 2020 14:13
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