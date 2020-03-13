Tarsus Üniversitesi'nde rekor maaş promosyonu

Tarsus Üniversitesi tarafından yapılan dört yıllık banka maaş promosyon ihalesini 1 milyon 350 bin TL teklif veren ING Bankası kazandı. Eğitim-Bir-Sen Mersin 2 No'lu Şubesi, Tarsus Üniversitesi ile bankalar arasında yapılan promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldı. Sendika Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Özbilen promosyon müjdesini üyelerine mesajla duyurdu.

Sendika Başkanı Özbilen mesajında, "2020 yılı Mayıs ayında 258 personelimizin her birine tek seferde 4 bin 900 lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Üniversitemizce yapılan promosyon ihalesinde kişi başına düşen miktar, 3 yıl önce yapılan promosyon ihalesinde alınan miktarın iki katından daha yüksektir. Tek seferde ve eşit miktarda promosyon alacak olan üniversitemiz akademik, idari ve 4/D (sürekli işçi) personeline hayırlı, uğurlu olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.