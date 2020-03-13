Samsun'da eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
|13 Mart 2020 14:31
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Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı evde yakalanan meslekten ihraç öğretmen mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yapılanması soruşturması kapsamında aranan A.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Atakum ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen A.K.'nin Ankara'da Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç olduğu ve ayrıca yine örgüte ait Samsun'daki okul ve dershanede öğretmen olarak çalıştığı öğrenildi.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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