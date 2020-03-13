Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis
|13 Mart 2020 14:42
|Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Melek D, M.A.E. ve H.A. ile avukatları katıldı.
Sanık Melek D. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek D'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Melek D'yi "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun'da eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
13 Mart 2020 14:31
|Görevdeki memurların da olduğu 18 kişiye FETÖ gözaltısı
13 Mart 2020 13:21
|Terör örgütü operasyonlarla kapana kısıldı
13 Mart 2020 12:31
|FETÖ'nün sınav hileleri itirafçıların ifadelerinde yer aldı
13 Mart 2020 12:11
|FETÖ imamını inkar odaklı savunması da kurtarmadı
13 Mart 2020 11:51
|Konya merkezli ankesörlü telefon operasyonu: 9 gözaltı
13 Mart 2020 09:36
|İçişleri Bakanlığınca 1012 personelin katıldığı 'Kapan-8' operasyonu başlatıldı
13 Mart 2020 09:20
|FETÖ bağlantılarını temizleyen polisle ilişkileri, İçişleri Bakanlığı raporunda yer aldı
13 Mart 2020 05:27
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
12 Mart 2020 20:04
|Büyükelçilikler adına casusluk davasında iki tahliye
12 Mart 2020 18:46