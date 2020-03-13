1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
 13 Mart 2020 14:42
Yazdır
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Melek D, M.A.E. ve H.A. ile avukatları katıldı.

Sanık Melek D. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek D'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Melek D'yi "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
13 Mart 2020 14:31		 Görevdeki memurların da olduğu 18 kişiye FETÖ gözaltısı
13 Mart 2020 13:21
Terör örgütü operasyonlarla kapana kısıldı
13 Mart 2020 12:31		 FETÖ'nün sınav hileleri itirafçıların ifadelerinde yer aldı
13 Mart 2020 12:11
FETÖ imamını inkar odaklı savunması da kurtarmadı
13 Mart 2020 11:51		 Konya merkezli ankesörlü telefon operasyonu: 9 gözaltı
13 Mart 2020 09:36
İçişleri Bakanlığınca 1012 personelin katıldığı 'Kapan-8' operasyonu başlatıldı
13 Mart 2020 09:20		 FETÖ bağlantılarını temizleyen polisle ilişkileri, İçişleri Bakanlığı raporunda yer aldı
13 Mart 2020 05:27
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
12 Mart 2020 20:04		 Büyükelçilikler adına casusluk davasında iki tahliye
12 Mart 2020 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi14:49 - Tarım Bakanlığı'ndan 'gıda stoğu' açıklaması14:48 - Valilik: Ceyhan Belediye başkanı görevden alınmadı14:42 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis14:40 - Koronavirüs için sigaradan uzak durun uyarısı14:37 - Korona virüs ile ilgili başvurulacak hastaneler açıklandı14:34 - Çocuğuna ilaç yazmayan doktora demir çubukla saldırdı14:31 - Samsun'da eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı14:28 - Tarsus Üniversitesi'nde rekor maaş promosyonu14:27 - Okullara dezenfekte ürün yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyorlar
14:22 - MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti14:17 - 3 öğretmen, 40 öğrenci okulda yemekten zehirlendi14:13 - İngiltere Premier Lig'e korona virüs ertelemesi14:06 - Diyanet, Hac görevli seminerlerini erteledi14:03 - Rektör bilet kuyruğuna giren öğrencilere seslendi14:00 - TBB'den avukatlara koronavirüs salgını konusunda mesleki dayanışma önerisi13:56 - İş adamı Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma başlatıldı13:54 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 514'e yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması
Ateşi çıkan infaz ediliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 1
otogarın ana baba günü olması 1
ingiltere premier ligi 1
abdestli kadının emzirdiği kişiye virüs bulaşmaz 2
corona virüsü 1
Ventolin 1
eti cin yemek 1
trey thompkins 1
italya 2
zalgiris kaunas 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam