Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi
Rekabet Kurulu, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı
|13 Mart 2020 14:53
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Rekabet Kurulu, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Söz konusu 4 şirkete 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası kesildi.
Kurulun, Total Oil Türkiye AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda ise teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararına varıldı.
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