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Tarım ve Orman Bakanlığından korona virüs tedbirleri

Bakanlık bünyesinde Kovid-19 ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı
 13 Mart 2020 15:08
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Tarım ve Orman Bakanlığından korona virüs tedbirleri

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda Kovid-19'a karşı tedbirler artırılarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla ilk andan itibaren koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlık bünyesinde, Kovid-19 değerlendirme ve takip çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grubu oluşturulduğu ve çalışmaların 7 gün 24 saat teyakkuz halinde sürdürüldüğü ifade edildi.

- "Gıda stoku yeterli düzeyde"

İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stokların yeterli düzeyde olduğu vurgulanan açıklamada, 81 ilde il ve ilçe müdürlüklerince gıda iş yerlerinde, Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında denetimlerin üst düzeye çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gıda işletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kuralları en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır. Gıda denetim ekiplerimiz, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayacak, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmeyecektir. Durumun hassasiyeti nedeniyle gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek, il ve ilçe mülki amirlerle irtibat kurulacaktır.

Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, iş yeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda tüm il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmesi sağlanmaya başlanmıştır."

Çin'den su ürünleri ve hayvansal ürün ithalatının ocak ayında alınan karar doğrultusunda durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, mevcut uygulamanın devam ettiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Alo174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattının (0 501 174 0 174) vatandaşların ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Virüsün hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur." denildi.
Anadolu Ajansı
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