İran koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakları boşaltıyor
|13 Mart 2020 15:23
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İran Genelkurmay Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülke lideri Ali Hamaney'in talimatıyla kurulan karargahın ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakıri, tüm İranlıların 10 gün içinde sağlık kontrolünden geçirileceğini ve şüphelilerin tedavi altına alınacağını belirtti. İranlı yetkili, bunun için ülke genelinde 1000 sağlık merkezinin oluşturulacağını ve muayenelerin klinik ortamında yapılacağını söyledi.
Tümgeneral Bakıri, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin 24 saat içinde boşaltılacağını kaydetti.
Bakıri, güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde sokakları boşaltma görevini yürüteceğini ifade ederek, halka Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyma çağrısında bulundu.
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