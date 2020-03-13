1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi, virüse karşı etkili ilaçları açıkladı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de ortaya çıkan iki corona vakası ile ilgili açıklamalar yaptı. Kara, hastaların son durumu ve yapılan tedavi ile ilgili bilgiler verdi ve "Bazı HIV ilaçlarının ve bazı sıtma ilaçlarının bir miktar etkili olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.
 13 Mart 2020 15:23
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi, virüse karşı etkili ilaçları açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüsü hastalarına destek tedavisi uygulandığını belirterek, "Bazı HIV ilaçlarının ve bazı sıtma ilaçlarının bir miktar etkili olduğunu biliyoruz. Direkt bir şekilde yüzde yüz etkili olmasa da etki gösterdiklerini ve virüsü zayıflattıklarını biliyoruz. Şu anda bu iki hastamıza da bu ilaçlar ulaştırıldı ve kullanımına başlandı. Bu bizim için bir avantaj" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ikinci corona virüsü vakasını açıkladığını hatırlatarak, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasından bizim öğrendiğimiz bu vakanın ilk vakayla temasta olduğu, onunla beraber değerlendirildiğidir. İlk vakayı tespit ettiğimiz zaman biz 'Bu kişi kimlere bulaştırmış olabilir?' diye üzerinde düşünmüştük ve bir grup temaslı belirlemiştik. Bu virüs de o temaslılar arasında çıktı. Bu bizim için bir avantaj. Çünkü bu kişilerle hastanın temaslı olduğunu bildiğimiz için bu kişileri karantina altına almıştık ve tek başlarına 14 gün boyunca izleme altında tuttuk. Bu olay da bu izleme süresi içerisinde gelişti. O bakımdan da bir başkasına bulaştırmış olması veya başkalarına yayma ihtimali yok. Bu bizim için bir avantaj" dedi.

'SAYI NE KADAR AZ OLURSA RİSK DE AZ OLACAKTIR'

Prof. Dr. Kara, virüsün yurt dışında ve özellikle Avrupa bölgesinde daha etkili bir şekilde yayıldığını ifade ederek, "Avrupa ülkelerinde vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor ve virüs sokakta dolaşıyor. Yani o bölgeden 14 gün içerisinde geldiyse bir vatandaşımızın potansiyel olarak virüsü almış olma ihtimali var. Bu noktada devletin yapacağı bir şey yok. Çünkü insanlarımızın kendinin bireysel tedbirler alabileceği bir döneme geçtik. O nedenle vatandaşlardan ricamız özellikle virüsü alma ihtimali olan bölgelerden geldiysek 14 gün evde kalmaya çalışalım ve evde kaldığımız sürede de mümkün olduğu kadar en az kişiyle temas edelim. Sayı ne kadar az olursa risk de o kadar az olacaktır. Hastalığın özellikle ölümcül riskinin yüksek olduğu 60 yaş ve üzerinde, şeker ve kalp hastalığı olan kişilerle mümkünse hiç görüşmeyelim. Çünkü hastalık genel anlamda gençlerde hafif bir şekilde geçiriliyor; ama yaşlı grubu insanlarda ise hastaneye yatırılıp, nefes alıp vermesi için oksijen maskesinin takılmasına gerek duyulacak kadar ağır geçirilebiliyor. Ve böyle durumda da ölümcül olabiliyor" dedi.

'BAZI HIV VE SITMA İLAÇLARI VİRÜSÜ ZAYIFLATIYOR'

Prof. Dr. Kara, corona virüsü hastalarına uygulanan tedavi yöntemine ilişkin de şunları söyledi:

"Birinci olarak genel anlamda 'destek tedavisi' dediğimiz oksijen desteği, sıvı desteği ya da kalp ve akciğerlere makine desteği veriyoruz. Bunlar destek tedaviler. Virüsü ortadan kaldırmaya yönelikte direkt tedaviler üzerinde çalışılıyor. Fakat bugün için virüsü yakalayan, virüsü öldüren ya da durduran tedavi kesin olarak gösterilmiş değil. Ama bazı HIV ilaçlarının ve bazı sıtma ilaçlarının bir miktar etkili olduğunu biliyoruz. Direkt bir şekilde yüzde yüz etkili olmasa da etki gösterdiklerini ve virüsü zayıflattıklarını biliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bizim 'Virüsü biraz öteleyelim, virüsü Türkiye'ye ne kadar geç sokarsak o kadar avantajdır' dediğimiz nokta burasıydı. Biz böyle ilaçların olduğunu Çin'in deneyip deneyip birkaç ilacı ön plana çıkartmasıyla gördük ve böylece bu ilaçların böyle olduğunu görür görmez Bilim Kurulu olarak bakanlığa öneride bulunmuştuk. Bu ilaçlar satın alındı ve Türkiye'de hazır bulunuyor. Şu anda bu 2 hastamıza da bu ilaçlar ulaştırıldı ve kullanımına başlandı" diye konuştu.

'HASTALARIN DURUMU ÇOK AĞIR DEĞİL'

Prof. Dr. Kara, 2 corona virüsü hastasının durumuyla ilgili de "Hastaların durumlarının çok ağır olmadığını biliyorum. Ama ilerleyebilir ve ağırlaşabilir. Genç yaştalarsa ağırlaşmasını çok beklemiyoruz; fakat 55-60 yaşın üzerindeyse o zaman hastalık ağırlaşabilir. O bakımdan hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz" dedi.

'DEVLETİN BU KİŞİLERİ TEK TEK TESPİT ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Türkiye'de vakaların artma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, "Fakat bundan asla korkmaya gerek yok. Çünkü yurt dışında özellikle Avrupa'da rakamlar böyle gidince oradan gelen kişilerde bu durumun olma ihtimali var. Tüm Avrupa'yı, dünyayı kendimize kapatma gibi bir şansımız olmadığı için o bölgelerden gelenlerde risk olacağını düşünmemiz lazım. Onun için biz ilk olarak girişlerde sorguluyoruz, kişiyi tarıyoruz. Riskin yüksek olduğunu hissedersek o kişiler muayene ediliyor, ateş tespit edilirse de gerekirse izolasyona gönderiyoruz. Fakat belki o kişi 1 gün önce o virüsle temas etti, hiçbir bulgusu yok, kendi de farkında değil ama ülkeye girdi. O nedenle diyoruz ki lütfen virüsün olma ihtimali olan ülkeden geldiyseniz lütfen evinizde kalın. Çünkü bu zamandan itibaren devletin bu kişileri tek tek tespit etmesi mümkün değil. Ama bizim vatandaşlık görevi olarak ilk yapmamız gereken şey kendi kendimizi sınırlandırmamız, dikkat etmemizdir" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İspanya'da koronavirüs hızla yayılıyor, ölü sayısı 120'ye yükseldi
13 Mart 2020 16:15		 İran koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakları boşaltıyor
13 Mart 2020 15:23
İngiltere Premier Lig'e korona virüs ertelemesi
13 Mart 2020 14:13		 İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 514'e yükseldi
13 Mart 2020 13:54
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi
13 Mart 2020 13:24		 Dün NYT bugün BBC... koronovirüs haberinde skandal
13 Mart 2020 12:49
Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 135 bine yaklaştı
13 Mart 2020 12:18		 Avustralya İçişleri Bakanı da koronovirüse yakalandı
13 Mart 2020 11:52
Koronavirüs en çok yaşlılar ve hastaları etkiliyor
13 Mart 2020 11:12		 İngiltere Başbakanı: Korona'da en tehlikeli döneme daha haftalar var
13 Mart 2020 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi16:26 - Korona virüs uyanıkları... 42 liradan 250 liraya çıktı16:20 - Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası16:18 - MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı16:15 - İspanya'da koronavirüs hızla yayılıyor, ölü sayısı 120'ye yükseldi16:12 - TOBB'da haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza verecek16:08 - MEB, açıköğretim sınavlarını erteledi16:06 - 8 aylık kolonya stoğu bir günde bitti16:00 - Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kurala uymuyor, ikisi de virüs kapmış olabilir15:58 - Bir belediye, hamile ve kronik hastalığı olanlara 2 hafta izin verdi
15:56 - TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı15:47 - 'Kozmik Oda kumpası' davasında bir sanığa tahliye15:46 - Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için 'soğuk hava' uyarısı15:40 - Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 bakan açıklama yapacak15:35 - Engelli çocuğu otobüste unuttular15:34 - BİLSEM mülakatları ertelendi15:33 - MB'nin yıl sonu dolar tahmini arttı15:28 - Öğrencilerini bilinçlendirmek için 1 gecede 'Korona virüs tatil kitabı' bastı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması
Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ronaldo'nun virüs sebebiyle juventus'a dönmemesi 1
otogarın ana baba günü olması 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 2
israil'in corona virüsü aşısını bulduğu iddiası 1
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 4
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 4
süper lig maçlarının şifresiz yayınlanması 2
Malazgirt 1071 1
kolonya 5
Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacak olması 2
SON İLANLAR
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam